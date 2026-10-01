Велика Британія вважає, що за інцидентом на американській авіабазі стоїть Іран. Про це заявив прем'єр-міністр Енді Бернем в інтерв'ю BBC, пише Politico.

Хто готував теракт на авібазі США?

За словами Бернема, влада згодом повідомить більше подробиць про інцидент. Наразі вона вже може підтвердити причетність Ірану.

Глава британської контртерористичної поліції Лоренс Тейлор у понеділок заявив, що правоохоронці перевіряють "усі можливі версії", зокрема те, що за інцидентом можуть стояти "проксі або люди, які свідомо чи несвідомо діють від імені іноземної держави"

Раніше держсекретар США Марко Рубіо зазначив, що подія на авібазі США очевидно має відношення до іноземного гравця".

Нагадаємо, 5 британців віком близько 20 років затримали рано-вранці в неділю. Це сталося після того, як поліція графства Глостершир отримала повідомлення про підозрілі автомобілі поблизу авіабази RAF Fairford, яку використовують ВПС США.

Спочатку чоловіків затримали за підозрою у порушеннях Закону про вибухові речовини, а згодом – у підготовці терористичного акту.

Після огляду автомобілів правоохоронці не виявили саморобних вибухових пристроїв, однак поліція повідомила про вилучення "певної кількості бензину".

Згодом чоловіків звільнили під заставу, однак розслідування щодо них триває.

На початку цього року ВПС США отримали дозвіл використовувати авібазу "Ферфорд" для ударів по Ірану.

У липні Корпус вартових Ісламської революції Ірану попередив Велику Британію, що будь-яка британська військова база, яку США використовуватимуть для запуску ракет, стане "законною ціллю".