Эксперты предположили, как долго Иран еще может воевать с США и Израилем

В ответ на военную операцию США и Израиля Иран массированно атаковал страны Ближнего Востока. Спустя месяц конфликта иранские удары становятся все слабее.

Пятеро аналитиков оценили, как долго Иран сможет продолжать воздушные атаки, а Израиль и страны Персидского залива способны перехватывать ракеты. Об этом пишет The Financial Times.

Как долго еще продлится конфликт на Ближнем Востоке?

Эксперты в целом соглашаются, что характер действий Ирана изменился: от массированных ракетных атак в начале войны он перешел к более осторожной и растянутой во времени тактике.

Это объясняется прежде всего эффективными ударами США и Израиля по пусковым установкам, военной инфраструктуре и системам управления, которые существенно ограничили возможности Тегерана. Уменьшение количества запусков свидетельствует, что Иран вынужден экономить ресурсы и тщательно планировать каждую атаку.

В то же время это не только вынужденный шаг, но и часть стратегии. Иран, вероятно, сознательно выбрал "войну на истощение"": вместо коротких интенсивных обстрелов он поддерживает постоянное, но умеренное давление.

Речь идет о регулярных, но небольших по масштабу ударах – ограниченные ракетные атаки по Израилю, волны дронов и частые пуски ракет малой дальности по странам Персидского залива. Такой подход позволяет дольше сохранять боеспособность и одновременно держать противника в напряжении.

Отдельно эксперты обращают внимание, что Иран может намеренно не использовать часть своего современного вооружения, оставляя его в резерве. Это дает ему возможность эскалации в случае необходимости, но одновременно несет риск – эти запасы могут быть уничтожены ударами еще до применения.

Кроме того, есть признаки, что Тегеран уже начал применять более точные и дальнобойные системы выборочно, а не массово. Несмотря на снижение интенсивности атак, Иран все еще сохраняет способность к сложным, скоординированным ударам – например, комбинирование ракет и дронов. Такие атаки могут перегружать системы противовоздушной обороны противника, особенно на фоне сокращения запасов ракет-перехватчиков.

В то же время сейчас ПВО Израиля и стран региона демонстрирует высокую эффективность и перехватывает большинство целей.

Иллюзия большей результативности иранских атак частично формируется информационно: использование кассетных боеголовок приводит к тому, что даже после перехвата часть элементов падает на землю, создавая визуальные доказательства "попаданий". Эти кадры активно распространяются и могут преувеличивать реальную эффективность ударов.

Поэтому наряду с ракетной войной продолжается и пропагандистская – за влияние на общественное мнение как в регионе, так и на Западе.

Важный фактор – не только количество ракет, но и условия их применения. Каждый запуск может раскрыть позицию пусковой установки и вызвать ответный удар, поэтому Иран вынужден действовать осторожно: перемещать установки, маскировать их, тратить время на подготовку. Именно это часто ограничивает темпы атак больше, чем нехватка вооружения.

Что касается запасов Ирана, то оценки разнятся, но речь идет о значительном арсенале – сотни или даже более тысячи баллистических ракет, а также крылатые ракеты и дроны. При нынешнем темпе этого может хватить на несколько недель боевых действий. Однако ключевая проблема – не столько запасы, сколько их пополнение: удары США и Израиля серьезно повредили производство и цепи поставок критических компонентов. Это означает, что Иран может некоторое время использовать накопленные ресурсы, но быстро восстанавливать арсенал он не способен.

Так что, ситуация имеет вид классического противостояния на истощение.

Иран пытается растянуть конфликт, сохранить ресурсы и одновременно оказывать политическое и военное давление. Израиль и его союзники, свою очередь, стремятся постепенно уменьшить его возможности – уничтожая инфраструктуру, истощая запасы и не давая восстановить производство. Сколько это продлится, зависит от того, у кого быстрее иссякнут ресурсы – наступательные у Ирана или оборонительные у его противников.

Боевые действия на Ближнем Востоке: последние новости