Иран обратился к России с просьбой о поставке "Гераней", – FT

В этом году Иран обратился к России с просьбой предоставить современные ударные беспилотники "Герань" для использования в войне против Израиля и США. Речь идет о российских модификациях иранских "Шахедов", которые Москва существенно усовершенствовала.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на западных представителей спецслужб и источник, близкий к Кремлю.

Иран заинтересовался новейшими российскими дронами

Возможности России в производстве и модернизации ударных дронов за последние годы значительно выросли. Именно поэтому Тегеран обратился к Москве с просьбой о поставке более современных версий "Геранов".

Россия начала производить эти беспилотники в 2023 году на основе иранской технологии "Шахед". С тех пор конструкция дронов существенно изменилась, а их характеристики стали значительно лучше.

Первая версия – "Герань-1" – способна нести боевую часть весом до 20 килограммов и развивать скорость около 185 километров в час.

В то же время "Герань-5" получила реактивный двигатель. Россия впервые могла применить эту модификацию в январе 2026 года. Дрон способен развивать скорость до 600 километров в час, нести боевую часть весом до 90 килограммов и преодолевать расстояние до 1 000 километров.

Модернизация российских "Гераней" касается не только двигателей. Новые версии могут оснащаться тепловизионными камерами и системами наведения на основе искусственного интеллекта.

Кроме того, в дронах используются российские антенны для защиты от помех и китайские модемы для сетевой связи.

Централизованное производство позволило России быстрее изменять конструкцию беспилотников, учитывая опыт их применения в войне против Украины. При этом такие дроны значительно дешевле ракет, которые Москва использовала во время предыдущих воздушных кампаний.

Напомним, Россия может оказывать Ирану помощь в войне против США и Израиля, в частности через военных специалистов и разведданные. Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок в беседе с 24 Каналом не исключил, что ограниченный российский контингент уже может находиться на территории Ирана.

По его словам, Москва вряд ли готова отправить в Иран несколько тысяч военных, однако может перебросить несколько сотен экспертов. Они, в частности, могут помогать иранцам работать с беспилотниками "Шахед".

Аналитик также обратил внимание на сообщения западных спецслужб о том, что Москва и Пекин могут поддерживать Тегеран различными разведданными. Иран не имеет такого же опыта использования беспилотников для нанесения ударов по энергетическим объектам, как Россия, которая накопила его во время войны против Украины.

В то же время Клочок считает маловероятным, что Кремль откроет против США прямой военный фронт через Иран.