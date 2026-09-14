Про це пише Financial Times із посиланням на західних представників служб безпеки та джерело, наближене до Кремля.

Іран захотів новітні російські дрони

Можливості Росії у виробництві та модернізації ударних дронів за останні роки значно зросли. Саме тому Тегеран звернувся до Москви щодо отримання сучасніших версій "Геранів".

Росія почала виробляти ці безпілотники у 2023 році на основі іранської технології "Шахедів". Відтоді конструкцію дронів суттєво змінили, а їхні характеристики стали значно кращими.

Перша версія – "Герань-1" – здатна нести бойову частину вагою до 20 кілограмів і розвивати швидкість близько 185 кілометрів на годину.

Водночас "Герань-5" отримала реактивний двигун. Росія вперше могла застосувати цю модифікацію у січні 2026 року. Дрон здатний розвивати швидкість до 600 кілометрів на годину, нести бойову частину вагою до 90 кілограмів та долати до 1 000 кілометрів.

Модернізація російських "Геранів" стосується не лише двигунів. Нові версії можуть оснащуватися тепловізійними камерами та системами наведення на основі штучного інтелекту.

Крім того, у дронах використовують російські антени для захисту від перешкод та китайські модеми для мережевого зв'язку.

Централізоване виробництво дозволило Росії швидше змінювати конструкцію безпілотників, враховуючи досвід їхнього застосування на війні проти України. При цьому такі дрони значно дешевші за ракети, які Москва використовувала під час попередніх повітряних кампаній.

Нагадаємо, Росія може надавати Ірану допомогу у війні проти США та Ізраїлю, зокрема через військових фахівців і розвіддані. Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок у розмові з 24 Каналом не виключив, що російський обмежений контингент уже може перебувати на території Ірану.

За його словами, Москва навряд чи готова відправити до Ірану кілька тисяч військових, однак може перекинути кілька сотень експертів. Вони, зокрема, можуть допомагати іранцям працювати з безпілотниками "Шахед".

Аналітик також звернув увагу на повідомлення західних розвідок про те, що Москва та Пекін можуть підтримувати Тегеран різними розвідданими. Іран не має такого ж досвіду використання безпілотників для ударів по енергетичних об'єктах, як Росія, яка накопичила його під час війни проти України.

Водночас Клочок вважає малоймовірним, що Кремль відкриє проти США прямий військовий фронт через Іран.