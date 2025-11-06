"Посейдон" является составляющей восстановления ядерного шантажа Москвы, – Forbes
- Кремль демонстрирует испытания ядерной торпеды "Посейдон" как часть стратегии ядерных угроз и пропаганды.
- Демонстрация "Посейдона" стремится восстановить имидж Москвы как ведущей военной силы после неудачных операций в Украине.
Попытки представить Дональда Трампа как партнера Москвы потерпели поражение, и Путин снова прибегнул к привычной стратегии ядерных угроз. В рамках этого сценария Кремль демонстрирует якобы удачное испытание ядерной торпеды "Посейдон".
Россия использует "Посейдон" в целях пропаганды. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Forbes.
Зачем Путин хвастается "Посейдоном"?
По замыслу, "Посейдон" – это средство "второго удара": он должен вступить в действие после обмена первыми ядерными ударами между противниками. Конструктивно аппарат – скорее подводный дрон – оснащен ядерной боеголовкой мощностью около 2 мегатонн и, якобы, ядерным реактором, что теоретически обеспечивает ему практически неисчерпаемую дальность хода и возможность тайно подойти к береговым объектам и уничтожить порты (хотя логика такого применения при уже осуществленном первом ядерном ударе выглядит сомнительной).
Автор статьи в Forbes меньше сосредотачивается на технических деталях "Посейдона" и больше на том, зачем Кремль выставляет напоказ оружие, которое по идее должно быть чрезвычайно секретным. На его взгляд, объявление об этом проекте – способ восстановить имидж Москвы как ведущей военной силы после неудачных операций в Украине: демонстрация "уникального" оружия призвана создать впечатление, что Россия до сих пор впереди в вооружениях.
Выбор момента для этих демонстраций, по мнению журналиста, тоже не случайный – это ответ на дискуссии о возможных поставках "Томагавков" Украине. "Посейдон" должен показать решимость Кремля поддерживать стратегический баланс с Западом, несмотря на потери на поле боя и экономические ограничения.
Путин поручил провести ядерные испытания?
В среду, 5 ноября, российский министр обороны Белоусов заявил, что считает целесообразным начать немедленную подготовку к ядерным испытаниям на полигоне "Новая земля". Он отметил, что Вашингтон активно наращивает стратегические наступательные вооружения.
В свою очередь во время совещания в Кремле Путин поручил собрать информацию, провести анализ и внести предложения о возможном начале работ по подготовке ядерных испытаний.
Представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что Путин поручил изучить целесообразность ядерных испытаний, а не начинать их подготовку.