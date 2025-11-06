"Посейдон" является составляющей восстановления ядерного шантажа Москвы, – Forbes

Попытки представить Дональда Трампа как партнера Москвы потерпели поражение, и Путин снова прибегнул к привычной стратегии ядерных угроз. В рамках этого сценария Кремль демонстрирует якобы удачное испытание ядерной торпеды "Посейдон".

Россия использует "Посейдон" в целях пропаганды. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Forbes.

Зачем Путин хвастается "Посейдоном"?

По замыслу, "Посейдон" – это средство "второго удара": он должен вступить в действие после обмена первыми ядерными ударами между противниками. Конструктивно аппарат – скорее подводный дрон – оснащен ядерной боеголовкой мощностью около 2 мегатонн и, якобы, ядерным реактором, что теоретически обеспечивает ему практически неисчерпаемую дальность хода и возможность тайно подойти к береговым объектам и уничтожить порты (хотя логика такого применения при уже осуществленном первом ядерном ударе выглядит сомнительной).

Автор статьи в Forbes меньше сосредотачивается на технических деталях "Посейдона" и больше на том, зачем Кремль выставляет напоказ оружие, которое по идее должно быть чрезвычайно секретным. На его взгляд, объявление об этом проекте – способ восстановить имидж Москвы как ведущей военной силы после неудачных операций в Украине: демонстрация "уникального" оружия призвана создать впечатление, что Россия до сих пор впереди в вооружениях.

Выбор момента для этих демонстраций, по мнению журналиста, тоже не случайный – это ответ на дискуссии о возможных поставках "Томагавков" Украине. "Посейдон" должен показать решимость Кремля поддерживать стратегический баланс с Западом, несмотря на потери на поле боя и экономические ограничения.

Путин поручил провести ядерные испытания?