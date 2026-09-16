КНДР пригрозила ядерным оружием США и Южной Корее

Северная Корея заявила о готовности задействовать ядерный арсенал в ответ на расширение военного сотрудничества между США и Южной Кореей. В Пхеньяне считают создание новой системы обмена оборонной информацией между Вашингтоном и Сеулом прямой подготовкой к конфронтации.

В КНДР будут отслеживать риски угрозы. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи со ссылкой на Министерство обороны страны.

Что известно о ядерном шантаже Пхеньяна?

Оборонное ведомство Северной Кореи выступило с предупреждением в адрес США. Представитель Минобороны КНДР заявил о возможности действовать в соответствии с законом о государственной политике в отношении ядерных сил. По его словам, вооруженные силы страны будут регулярно оценивать угрозы своей национальной безопасности со стороны Вашингтона и Сеула.

Поводом для заявлений стало заседание комитета по реагированию на оружие массового уничтожения, которое военные США и Южной Кореи провели 10 сентября. В ходе встречи стороны договорились создать систему обмена информацией для противодействия потенциальным угрозам, усилить совместный потенциал сдерживания и активизировать военные учения.

В северокорейском оборонном ведомстве называют эти действия прикрытием для собственных военных разработок двух стран.

Это открытая декларация конфронтации, направленная на то, чтобы в случае чрезвычайной ситуации на Корейском полуострове применение ядерного и биохимического оружия против КНДР стало свершившимся фактом, а также на ускорение военных приготовлений к его реализации,

– заявил представитель Минобороны КНДР.

Также Пхеньян упомянул Киев в ходе своих угроз Вашингтону и Сеулу. Министр обороны КНДР рассказал о якобы существующих в Украине биолабораториях по разработке химического оружия.

В последние годы США сформировали сеть из 30 институтов по разработке биологического оружия на территории Украины, разместили биолаборатории на военных базах США в Республике Корея. Таким образом, они активизируют военно-биологическую деятельность и разработку химического и биологического оружия на более чем 200 объектах в различных регионах мира,

– говорится в сообщении.

Он также призвал США всерьез воспринимать угрозы КНДР и реагировать на них как на предупреждение о дальнейшей эскалации в регионе.

Напомним, что во вторник, 15 сентября, северокорейский диктатор Ким Чен Ын заявил о намерении расширить и углубить сотрудничество с Россией. Кроме того, он выразил уверенность в победе страны-агрессора в войне против Украины.