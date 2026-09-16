У КНДР будуть моніторити ризики загрози. Про це пише Центральне телеграфне агентство Кореї з посиланням на Міноборони країни.

Що відомо про ядерний шантаж Пхеньяна?

Оборонне відомство Північної Кореї виступило із застереженням до США. Представник Міноборони КНДР заявив про можливість діяти відповідно до закону про державну політику щодо ядерних сил. За його словами, збройні сили країни регулярно оцінюватимуть загрози для своєї національної безпеки з боку Вашингтону та Сеулу.

Приводом для заяв стало засідання комітету з реагування на зброю масового знищення, яке військові США та Південної Кореї провели 10 вересня. Під час зустрічі сторони домовилися створити систему обміну інформацією для протидії потенційним загрозам, посилити спільний потенціал стримування та активізувати військові навчання.

У північнокорейському оборонному відомстві називають ці дії прикриттям для власних військових розробок двох країн.

Це відкрита декларація конфронтації, спрямована на те, щоб у разі надзвичайної ситуації на Корейському півострові застосування ядерної та біохімічної зброї проти КНДР стало доконаним фактом, а також на прискорення військових приготувань до її реалізації,

– заявив речник Міноборони КНДР.

Також Пхеньян згадав Київ під час своїх погроз Вашингтону та Сеулу. Міністр оборони КНДР розповів про нібито біолабораторії для розробки хімічної зброї, розташовані в Україні.

Останніми роками США сформували мережу 30 інститутів біологічної зброї на території України, розмістили біолабораторії у військових базах США у Республіці Корея. Таким чином, вони активізують військово-біологічну діяльність та розробку хімічної та біологічної зброї у понад 200 об'єктах у різних регіонах світу,

– йдеться в повідомленні.

Він також закликав США всерйоз сприймати погрози КНДР та реагувати на них, як на пересторогу від подальшої ескалації в регіоні.

Нагадаємо, що у вівторок, 15 вересня північнокорейський диктатор Кім Чен Ин заявив про намір розширити та поглибити співпрацю з Росією. Окрім того він висловив переконаність у перемозі країни-агресорки у війні проти України.