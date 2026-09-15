Про це пише Reuters з посиланням на північнокорейське державне агентство KCNA.

Що сказав Кім у підтримку Путіну?

У своєму листі очільник Пхеньяна наголосив на твердому намірі всебічно розширювати співробітництво з Москвою. За його словами, ця взаємодія базується на дружбі, взаємодопомозі та союзницьких відносинах між двома країнами.

Кім Чен Ин окремо підкреслив, що впевнений у перемозі Росії у так званій "священній війні за захист безпекових інтересів країни та міжнародної справедливості", маючи на увазі повномасштабну агресію проти України. Він також висловив "непохитну підтримку" російському президентові та народу Росії.

Публікація таких заяв відбувається на тлі суттєвого поглиблення військово-політичних зв'язків між двома режимами. У 2024 році Північна Корея направила власні війська для участі у бойових діях на боці російських окупаційних сил в Україні, а також підписала з Москвою договір про взаємну оборону.

Окрім цього, північнокорейський лідер направив схоже послання голові КНР Сі Цзіньпіну. У листі до Пекіна Кім Чен Ин заявив про готовність розвивати традиційну дружбу та просувати спільну соціалістичну справу.

Обидва звернення стали відповіддю на вітальні листи від лідерів Росії та Китаю, надіслані 9 вересня з нагоди 78-ї річниці заснування КНДР.

Нагадаємо, Кім Чен Ин під час урочистостей до 78-ї річниці заснування КНДР висловив подяку командирам і військовослужбовцям, які виконують завдання за межами Північної Кореї. Ймовірно, йдеться зокрема про північнокорейських військових, залучених Росією до війни проти України.

До слова, за даними української розвідки, у Росії перебуває близько 8,6 тисячі військових КНДР, сформованих у чотири бригади у складі угруповання "Сєвєр". Крім того, Володимир Зеленський заявляв про плани Росії залучити ще близько 30 тисяч північнокорейських військових. Пхеньян також постачає Москві балістичні ракети KN-23 та KN-24 і розгортає в Росії ракетний підрозділ.