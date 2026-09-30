"Путин никогда не сможет победить НАТО": Рютте ответил на ядерные угрозы России

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прокомментировал угрозы России применить ядерное оружие против стран Альянса. Он не считает эти угрозы признаком непосредственной ядерной угрозы для НАТО.

Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов.

Что сказал Рютте?

30 сентября в Брюсселе Марк Рютте ответил на вопрос о том, стал ли реальным риск применения Россией ядерного оружия против стран НАТО, в частности государств Балтии, после нового предупреждения Москвы.

На вопрос, считает ли он такой прогноз реальным, генсек Альянса ответил: "Нет, это не так".

Путин знает, что никогда не сможет победить НАТО, поэтому я не воспринимаю это так уж серьезно,

– подчеркнул он.

В то же время генеральный секретарь НАТО подчеркнул, что Альянс должен был ответить на российские заявления и четко обозначить свою позицию.

Прекратите ядерные угрозы – это совершенно неуместно и не помогает. И прежде всего прекратите войну в Украине, которая является неспровоцированной агрессивной войной,

– обратился Марк Рютте к России и Владимиру Путину.

Накануне стало известно, что Россия направила в НАТО документ с предупреждением о возможном применении ядерного оружия в случае попытки изолировать Калининградскую область от остальной части страны. Москва заявила, что такие действия якобы создают высокий риск прямого вооруженного конфликта с Альянсом.

В документе говорится, что Россия готова использовать весь доступный арсенал, включая ядерное оружие, для защиты Калининградской области. Этот регион является российским эксклавом на Балтийском море, расположенным между Польшей и Литвой.

Москва также обвинила НАТО в опасной политике в отношении России. Среди причин напряженности российская сторона назвала военные учения Альянса и разведывательные полеты вблизи Калининграда.

Кроме того, в Кремле упомянули о поддержке Украины западными государствами и поставках ей оружия.