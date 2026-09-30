Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов.
Что сказал Рютте?
30 сентября в Брюсселе Марк Рютте ответил на вопрос о том, стал ли реальным риск применения Россией ядерного оружия против стран НАТО, в частности государств Балтии, после нового предупреждения Москвы.
На вопрос, считает ли он такой прогноз реальным, генсек Альянса ответил: "Нет, это не так".
Путин знает, что никогда не сможет победить НАТО, поэтому я не воспринимаю это так уж серьезно,
– подчеркнул он.
В то же время генеральный секретарь НАТО подчеркнул, что Альянс должен был ответить на российские заявления и четко обозначить свою позицию.
Прекратите ядерные угрозы – это совершенно неуместно и не помогает. И прежде всего прекратите войну в Украине, которая является неспровоцированной агрессивной войной,
– обратился Марк Рютте к России и Владимиру Путину.
Накануне стало известно, что Россия направила в НАТО документ с предупреждением о возможном применении ядерного оружия в случае попытки изолировать Калининградскую область от остальной части страны. Москва заявила, что такие действия якобы создают высокий риск прямого вооруженного конфликта с Альянсом.
В документе говорится, что Россия готова использовать весь доступный арсенал, включая ядерное оружие, для защиты Калининградской области. Этот регион является российским эксклавом на Балтийском море, расположенным между Польшей и Литвой.
Москва также обвинила НАТО в опасной политике в отношении России. Среди причин напряженности российская сторона назвала военные учения Альянса и разведывательные полеты вблизи Калининграда.
Кроме того, в Кремле упомянули о поддержке Украины западными государствами и поставках ей оружия.