Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов.

Что сказал Рютте?

30 сентября в Брюсселе Марк Рютте ответил на вопрос о том, стал ли реальным риск применения Россией ядерного оружия против стран НАТО, в частности государств Балтии, после нового предупреждения Москвы.

На вопрос, считает ли он такой прогноз реальным, генсек Альянса ответил: "Нет, это не так".

Путин знает, что никогда не сможет победить НАТО, поэтому я не воспринимаю это так уж серьезно,

– подчеркнул он.

В то же время генеральный секретарь НАТО подчеркнул, что Альянс должен был ответить на российские заявления и четко обозначить свою позицию.

Прекратите ядерные угрозы – это совершенно неуместно и не помогает. И прежде всего прекратите войну в Украине, которая является неспровоцированной агрессивной войной,

– обратился Марк Рютте к России и Владимиру Путину.

Накануне стало известно, что Россия направила в НАТО документ с предупреждением о возможном применении ядерного оружия в случае попытки изолировать Калининградскую область от остальной части страны. Москва заявила, что такие действия якобы создают высокий риск прямого вооруженного конфликта с Альянсом.

В документе говорится, что Россия готова использовать весь доступный арсенал, включая ядерное оружие, для защиты Калининградской области. Этот регион является российским эксклавом на Балтийском море, расположенным между Польшей и Литвой.

Москва также обвинила НАТО в опасной политике в отношении России. Среди причин напряженности российская сторона назвала военные учения Альянса и разведывательные полеты вблизи Калининграда.

Кроме того, в Кремле упомянули о поддержке Украины западными государствами и поставках ей оружия.