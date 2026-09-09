Россия планирует эскалацию не только в Украине: эксперт по безопасности объяснил, как готовится Европа

Российские планы по эскалации больше не ограничиваются исключительно войной против Украины, ведь под угрозой оказался и восточный фланг НАТО. Кремль готовит активизацию гибридных и разведывательно-диверсионных операций на территории европейских союзников США. В то же время возникает вопрос: способно ли политическое руководство Европы сохранить стабильность в обществе перед лицом новой угрозы?

Об этом 24 Канал рассказал эксперт по международной безопасности фонда "Демократические инициативы" Тарас Жовтенко, подчеркнув, что российские планы по эскалации охватывают не только украинское направление, но и европейские страны НАТО. По его словам, речь идет об активизации гибридных и разведывательно-диверсионных операций путинских спецслужб непосредственно на территории союзников США.

Почему европейские лидеры выбирают риторику деэскалации?

Аналитик отметил, что сомнительная способность отдельных стран Европы гарантировать собственную безопасность уже четко отражается на внутренних общественных настроениях. Свидетельством этого являются результаты региональных выборов в Германии, где ультраправая партия "Альтернатива для Германии" (AfD) удвоила свои показатели и набрала более 40% голосов.

По словам эксперта, сдержанная и деэскалационная риторика европейских политиков на данном этапе является для них вынужденной и удобной позицией. В Европе надеются, что Кремль временно повысит ставки, будет мучиться и впоследствии остановит эскалацию.

Это тоже, по крайней мере на данном этапе, довольно выгодная риторика политического и военного руководства Европы,

– подчеркнул эксперт по вопросам безопасности.

Однако, по его мнению, в случае реализации российских планов по обострению ситуации на восточном фланге НАТО конфликт может перерасти в гибридное или даже вооруженное противостояние. При таком сценарии европейские страны вряд ли выдержат длительную конфронтацию с геополитическим врагом.

Эксперт пояснил, что ключевой проблемой для Европы станет не нехватка денег или военной техники, а острая общественная напряженность. Именно неспособность политического руководства справиться с этим внутренним фактором является главным риском.

В интересах НАТО, чтобы эта конфронтация, если она произойдет, поскорее закончилась. Потому что длительный конфликт, вооруженное противостояние европейские страны просто не выдержат, – подытожил Тарас Жовтенко.

Он добавил, что это произойдет не потому, что им не хватит денег или оружия. Общественная напряженность и неспособность политического руководства что-то с ней делать – именно это сейчас является одним из ключевых факторов риска.

Эксперт по безопасности объяснил, почему Европе грозит эскалация со стороны России: смотрите видео