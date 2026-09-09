Про це 24 Каналу розповів експерт із міжнародної безпеки фонду "Демократичні ініціативи" Тарас Жовтенко, наголосивши, що російські плани щодо ескалації включають не лише український напрямок, а й європейські країни НАТО. За його словами, йдеться про активізацію гібридних та розвідувально-диверсійних операцій путінських спецслужб безпосередньо на території союзників США.

Чому європейські лідери обирають деескалаційну риторику?

Аналітик зазначив, що сумнівна здатність окремих країн Європи гарантувати власну безпеку вже чітко трансформується у внутрішні суспільні настрої. Свідченням цього є результати регіональних виборів у Німеччині, де ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" (AfD) подвоїла власні показники та здобула понад 40% голосів.

За словами експерта, стримана та деескалаційна риторика європейських політиків на даному етапі є для них вимушеною та зручною позицією. У Європі сподіваються, що Кремль тимчасово підвищить ставки, агонізуватиме й згодом зупинить ескалацію.

Це теж принаймні на теперішньому етапі досить вигідна риторика політичного й військового керівництва Європи,

– підкреслив експерт з безпеки.

Проте, на його думку, в разі реалізації російських планів щодо загострення на східному фланзі НАТО конфлікт може перерости в гібридне чи навіть збройне протистояння. За такого сценарію європейські країни навряд чи витримають тривалу конфронтацію з геополітичним ворогом.

Експерт роз'яснив, що ключовою проблемою для Європи стане не брак грошей чи військової техніки, а гостра суспільна напруга. Саме нездатність політичного керівництва дати раду із цим внутрішнім фактором виступає головним ризиком.

В інтересах НАТО, щоб ця конфронтація, якщо вона відбудеться, швидше закінчилася. Тому що тривалий конфлікт, збройне протистояння європейські країни просто не потягнуть, – підсумував Тарас Жовтенко.

Він додав, що це відбудеться не тому, що їм не вистачить грошей чи зброї. Суспільна напруга і нездатність політичного керівництва щось робити з нею – саме це є зараз одним із ключових факторів ризику.

Експерт з безпеки пояснив, чим загрожує Європі ескалація з боку Росії: дивіться відео