Про це глава МЗС написав у соцмережі X.

Чи справді Росія веде війну проти Європи?

Сибіга перелічив низку дій, які, на його думку, є складовими ширшої російської стратегії.

Серед них він назвав підривні дії проти виробників оборонної продукції у країнах ЄС, таємні вербування, кібератаки, дезінформаційні кампанії, глушіння GPS для авіації, вторгнення дронів і ракет у повітряний простір НАТО та пошкодження підводних кабелів у Балтійському морі.

Росія вже у війні проти Європи, навіть якщо Європа відмовляється це бачити. Від інциденту в Лейпцигу до підривних дій проти виробників оборонної продукції в десятці країн ЄС, таємних вербувань, глушіння GPS для авіації, вторгнень дронів та ракет у повітряний простір НАТО, пошкодження підводних кабелів у Балтії та кібератак – Росія вже активно атакує Європу,

– заявив Сибіга.

Він також провів паралель із початком російської агресії проти України, зазначивши, що військовим діям у 2014 та 2022 роках передували спроби підірвати єдність суспільства, послабити опір і створити сприятливі умови для подальшої агресії.

Європі необхідно посилити обмеження для громадян Росії, зокрема заборонити в'їзд російським комбатантам і максимально скоротити видачу необов'язкових віз.

Вибір – "або – або". Або Москва досягне успіху у своїй "агресії в сірій зоні" проти Європи, або Європа продемонструє рішучість захищати життя. Україна накопичила величезний досвід у протидії російській агресії в усіх її формах. Ми готові активно ділитися досвідом та відігравати вирішальну роль у захисті миру та стабільності на всьому європейському континенті,

– наголосив міністр.

Також Сибіга виступив за демонтаж російських мереж впливу в Європі, зокрема закриття представництв Росспівробітництва та "російських домів", обмеження російської пропаганди й викриття незаконних мереж впливу.

Водночас Трамп заявив, що не очікує нападу Росії на країни НАТО. Президент США пояснив свою позицію тим, що добре знає російського лідера Путіна та підтримує з ним спілкування.

Зокрема, його запитали про безпілотник, який нещодавно виявили в одному з аеропортів Німеччини. Американський лідер не вважає цей інцидент ознакою того, що Москва готується до прямого нападу на Альянс.

Однак Трамп не навів додаткових деталей щодо того, чому вважає атаку Росії на НАТО малоймовірною.