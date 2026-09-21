Украина хотела втянуть Польшу в войну с Россией и создать единое государство, – Качиньский

Лидер оппозиционной партии "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский заявил, что Украина в 2022 году хотела втянуть Польшу в войну с Россией и "создать единое государство". По его словам, Киев "ожидал от Польши действий, на которые Варшава не могла согласиться".

Об этом Качиньский заявил, выступая на молодежном конгрессе "Молодежь за Польшу завтрашнего дня", сообщает Rzeczpospolita.

Что сказал Качиньский

"Часто возникали различные вопросы о том, делать что-то или нет. Украинцы иногда ожидали от нас вещей, на которые мы по разным причинам, о которых я не могу говорить, не могли согласиться", – заявил лидер PiS, добавив, что обычно удавалось найти такой выход, чтобы поддерживать отношения.

Но позже они начали складываться совсем иначе, потому что, похоже, украинцы изменили свой подход.

Мне кажется, что у них был несколько странный подход: втянуть нас в эту войну, даже в создание единого государства. Выступление президента Владимира Зеленского в Сейме было именно об этом,

– заявил Качиньский.

По его мнению, Украина "могла ошибочно оценивать возможности Польши на первом этапе российского вторжения".

"Польша, даже если бы была очень воинственной страной, практически не имела никаких реальных вооруженных сил. Она не могла вступить в войну. Другая сторона этого не замечала, возможно, из-за той репутации, которой мы пользовались среди россиян", – сказал он.

Качиньский также добавил, что в расчетах Украины значение могло иметь и членство Польши в НАТО.

К слову, на днях президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что страна может потерять территорию, но не потеряет свою Родину.

Премьер-министр Дональд Туск ответил главе государства, предложив удалить этот пост. Также он подчеркнул, что Польша не собирается отдавать ни одного клочка нашей территории.