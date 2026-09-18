Туск публично ответил президенту Польши в социальной сети X.

Что известно о публичном споре чиновников?

Причиной споров стало выступление польского президента Кароля Навроцкого в городе Влодаве по случаю 87-й годовщины советского вторжения. Во время речи он заявил, что поляки могут отдать территорию, но никогда не отдадут Родину. Впоследствии эту цитату отдельно опубликовали на его официальной странице в социальной сети X.

Части граждан такая формулировка откровенно не понравилась. В комментариях под постом люди начали спрашивать, какие именно земли президент собрался отдавать, и шутить о возможных договоренностях с российским диктатором относительно городов Люблин и Жешув.

Не обошел вниманием эту ситуацию и премьер-министр Польши Дональд Туск, который жестко раскритиковал слова Навроцкого.

Господин президент, предлагаю удалить этот пост. Мы не собираемся отдавать ни одного клочка нашей территории,

– подчеркнул глава польского правительства.

Напомним, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что располагает многочисленными сигналами о подготовке России к новой эскалации. По его словам, ближайшие 7–8 месяцев, в частности осень и зима, могут стать сложным периодом для безопасности Украины, Польши и всего региона.

Туск отметил, что Россия, согласно имеющейся у Польши информации, серьезно готовится к усилению напряженности как в войне против Украины, так и в более широком регионе.

Отметим, что директор ЦРУ Джон Ретклифф тайно посетил Москву, чтобы передать Кремлю предупреждение о возможных атаках на страны НАТО и призвать Россию пересмотреть военную и экономическую поддержку Ирана.