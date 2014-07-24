Камбоджа и Таиланд на грани войны: кого поддерживает Китай и почему вспыхнул еще один конфликт в Азии

Конфликт, которому более ста лет, снова заговорил языком артиллерии. На границе между Таиландом и Камбоджей разгорелись самые масштабные за последнее десятилетие боевые действия. С авиаударами, обстрелами гражданских и дипломатическими демаршами.

Формально это столкновение за спорный участок возле древнего храма. Но за этим стоит гораздо большее – от распределения территорий колониальными метрополиями до участия крупных игроков и современного политического кризиса.

24 Канал проанализировал, как разворачивается конфликт, почему он начался именно сейчас, какую роль играет Китай – и может ли эта вспышка превратиться в еще одну горячую точку в Азии.

Что происходит между Камбоджей и Таиландом?

24 июля между Камбоджей и Таиландом разгорелись самые серьезные за последнее десятилетие боевые действия. Стычки вспыхнули утром на спорном участке границы возле древнего храма Та Моан Том, а уже через несколько часов переросли в полноценный обмен артиллерийским огнем, ударами с беспилотников и авиацией.

По официальной версии Таиланда, все началось с того, что камбоджийские солдаты приблизились к тайскому блокпосту, прикрываясь беспилотником, и открыли огонь первыми. В то же время Камбоджа обвинения отвергает – в министерстве обороны заявили, что "все действия были ответом на неспровоцированное вторжение таиландских военных".

Обе стороны в один голос уверяют, что именно их войска действовали в рамках самообороны.



Бангкок публикует кадры, как утверждается, последствий ударов по гражданским объектам на своей территории / Фото Армии Таиланда

В течение нескольких часов обстрелы распространились на шесть точек вдоль границы, в частности, на районы провинций Сурин, Сисакет и Убонратчатхани в Таиланде и Оддармеантьей и Прэахвихеа в Камбодже. На видео, распространяющихся в соцсетях, видны залповые удары из реактивных систем, черные клубы дыма, поврежденные здания.



Тайские больницы возле линии огня начали эвакуацию пациентов, а жителей призвали прятаться или покидать зону конфликта.

Последствия конфликта смотрите на видео:

По предварительным данным, в Таиланде погибли по меньшей мере 12 человек, в том числе 11 гражданских и один военный, еще более 30 получили ранения.

Среди погибших – дети, включая двух мальчиков пяти и восьми лет.

Камбоджа, на момент написания материала, не опубликовала собственную статистику потерь.

Тайская армия обвинила Камбоджу в ударе по больнице в провинции Сурин и призвала международное сообщество осудить "эти варварские и бесчеловечные действия, представляющие собой нарушение гуманитарного права". Со стороны Пномпеня раздаются зеркальные обвинения. Мол, Таиланд применил истребители F-16, которые сбросили бомбы на территорию Камбоджи, включая дороги к религиозным объектам – в частности, пагоде Ват Кау Сикха Кири Сварак. Камбоджа назвала действия соседей "вооруженной агрессией" и обратилась к Совету Безопасности ООН с требованием немедленного созыва заседания.

Камбоджа всегда придерживалась позиции мирного решения проблем, но в этом случае у нас нет другого выбора, как ответить вооруженной силой на вооруженную агрессию,

– заявил премьер-министр Хун Манет.

В Бангкоке ситуация тоже нестабильная. Временно отстраненная премьер Пхэтхонтхан Чинават, несмотря на собственные скандалы, выступила с заявлением о поддержке действий армии:

Мы приняли все дипломатические меры, чтобы избежать эскалации, однако будем защищать наш суверенитет и граждан всеми законными методами. Призываю придерживаться протоколов безопасности и сохранять спокойствие,

– заявила Чинават.



Группа по разминированию Таиланда в пограничной зоне / Фото AP

Параллельно с боевыми действиями разворачивается и дипломатическая война. Таиланд отозвал посла из Пномпеня и выслал камбоджийского, обвинив соседей в минировании своей территории.

Камбоджа обвинения отвергает, напоминая, что ее земли до сих пор усеяны миллионами мин со времен гражданской войны – и именно она, а не Таиланд, десятилетиями страдает от этих остатков конфликтов прошлого.

Посольство Таиланда в Пномпене тем временем рекомендовало гражданам покинуть Камбоджу, предупредив, что конфликт может "быть длительным и расширяться".

Исторические предпосылки конфликта: от колониального периода до современного национализма

Современные бои между Таиландом и Камбоджей – это не только стычки за несколько километров пограничного леса. В центре конфликта – храм Прэахвихеа, жемчужина кхмерской архитектуры 11 века, ставшая политической бомбой замедленного действия. Главная проблема – географическое положение храма. Он размещен на самой границе, и именно это превратило его в символ тянущегося уже десятки лет спора между Бангкоком и Пномпенем.



Зона территориальных споров между Камбоджей и Таиландом, храм Прэахвихеа возле спорных территорий / BBC

В 1962 году Международный суд ООН принял решение, что храм Прэахвихеа принадлежит Камбодже. Аргументом стала карта 1907 года, созданная при французском колониальном господстве. Она должна была определить границу по "водоразделу", однако была настолько нечеткой, что каждая из сторон трактовала ее в свою пользу.

Суд признал, что Таиланд "неявно согласился" с картой, не обжаловав ее на протяжении десятилетий, и обязал Бангкок вывести войска и вернуть артефакты, вывезенные из храма еще в 1950-х. Таиланд это решение принял, но с оговоркой. Мол, окружающие несколько квадратных километров территории остаются спорными. Именно за этот участок продолжаются столкновения до сих пор.



Уже в 2008 году Камбоджа добилась включения храма в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В Бангкоке это спровоцировало бурю националистических протестов, ведь, по их мнению, Камбоджа таким образом "легализует" спорную территорию. Начались военные столкновения, взорвавшиеся с новой силой в 2011-м – тогда погибли по меньшей мере 15 человек, а десятки тысяч были вынуждены бежать.



Раненый гражданский во время обострения конфликта в 2011 году / Фото AP

Международный суд в 2013 году еще раз подтвердил решение в пользу Камбоджи, признав, что земля вокруг храма также принадлежит ей. Но в Таиланде это решение до сих пор считают несправедливым и воспринимают как унижение национального суверенитета.

Глубинной причиной конфликта считается историческая память со времен империй и колониализма. В средневековье Кхмерская империя контролировала большинство территории современного Таиланда, Вьетнама и Лаоса.



Таиланд (тогда Сиам) в 15 – 19 веках неоднократно воевал с Камбоджей, отодвигая ее границы все дальше на восток. Наконец, в 1907 году Франция – как колониальная метрополия Камбоджи – заставила Сиам отдать ряд провинций, в частности Сиемреап и Баттамбанг. Именно тогда и была создана та самая спорная карта, которая до сих пор является основой территориальных претензий Камбоджи.

Для Таиланда эти уступки остаются символом национального унижения. Для Камбоджи – символом колониального восстановления справедливости. Так что это не просто спор за километры – это глубокий спор об истории, идентичности и международном праве.

В таком напряжении даже мелкие эпизоды порой превращаются в широкие политические скандалы.

В частности, в феврале 2025 года группа камбоджийских гражданских в сопровождении военных спела гимн возле другого спорного храма – Та Моан Том. Тайские солдаты вмешались, и в итоге Камбоджа заявила о провокации, а Таиланд – о демонстрации силы.

Еще раньше в Бангкоке звучали опасения, что энергетическое сотрудничество с Камбоджей в морской зоне вокруг острова Ко Куд может "подорвать национальный суверенитет". Речь идет о районе, где до сих пор нет четко демаркированной морской границы – и именно там обсуждалась возможность совместной разведки нефти и газа.



Зона потенциально возможного сотрудничества между обеими странами в добыче природных ресурсов / Bangkok Post

В тайских консервативных кругах это вызвало волну критики: мол, любое совместное решение может фактически легализовать камбоджийские претензии на спорные воды. Особенно чувствительной является тема острова Ко Куд – популярного туристического региона возле линии, которую Камбоджа на картах иногда изображает иначе, чем Таиланд.

Таким образом, нынешний конфликт – не только о древних храмах или картах 1907 года. Это также о современной геополитике, контроле над ресурсами, энергетических амбициях и информационных войнах, где каждый жест, каждый меморандум или заявление могут быть истолкованы как предательство национальных интересов.

Между нейтралитетом и поддержкой: как Китай влияет на развитие событий?

В региональных конфликтах в Юго-Восточной Азии есть один постоянный внешний игрок – Китай. И хотя в ситуации на границе между Камбоджей и Таиландом Пекин публично занимает нейтральную позицию, его влияние очевидное и даже одностороннее.

В течение последних двух десятилетий Китай стал главным экономическим и политическим покровителем Камбоджи. Согласно данным Всемирного банка, Пекин профинансировал сотни инфраструктурных проектов в Камбодже – от дорог и мостов до гидроэлектростанций и портов.



В военной сфере сотрудничество включает совместные учения, поставки вооружения и расширение военной базы на побережье Сиануквиля.



Саммит АСЕАН – Китай в Индонезии, 2023 год / Фото правительства Индонезии

Подобные связи формируют устойчивый союз, когда Камбоджа активно поддерживает Китай на международной арене, в частности в АСЕАН (Ассоциации государств Юго-Восточной Азии), блокируя совместные антикитайские заявления по Южно-Китайскому морю. Зато Пекин традиционно защищает Камбоджу от давления Запада.

В конфликте с Таиландом Пекин выразил "глубокую обеспокоенность", призвал к диалогу и пообещал "конструктивную роль" в деэскалации. Но никакой критики действий Пномпеня в заявлениях китайского МИД не прозвучало.

Китай и в дальнейшем будет выступать за мир, добрососедство и решение конфликтов путем диалога,

– заявил представитель МИД Го Цзякунь.

Это осторожная, выверенная дипломатия, характерная для Пекина: сделать заявление об "обеспокоенности", призвать к диалогу, но при этом не осуждать союзника и не становиться открыто на чью-то сторону. Такой подход позволяет Китаю сохранить лояльность Камбоджи, с которой его связывает стратегическое партнерство, и одновременно не обострять отношения с Таиландом, который для Пекина остается важным экономическим партнером и частью регионального баланса в Азии.

В то же время Таиланд имеет более сложные внешнеполитические ориентиры. С одной стороны – экономическое сотрудничество с Китаем, особенно в рамках инициативы "Один пояс – один путь", а с другой – стратегическое партнерство с США, включающее ежегодные военные учения, обмен разведданными и совместную логистику.

Таиланд пытается не допустить потери баланса, одновременно не имея такого политического "покровителя", как Камбоджа. И хотя Пекин официально выступает нейтральным посредником, на практике его молчание играет на руку Пномпеню.



Совместные военные учения между армиями Таиланда и США / Фото AFP

Реакция АСЕАН ограничивается дипломатическими формулировками. Единственный активный голос – Малайзия, сейчас председательствующая в организации. Премьер Анвар Ибрагим пообещал переговорить с обеими сторонами, но никаких форматов или инициатив пока не предложено. АСЕАН традиционно избегает вмешательства в конфликты между членами, ссылаясь на принцип невмешательства во внутренние дела.

Что происходит в Таиланде В то же время конфликт на границе разворачивается на фоне внутреннего политического кризиса в Таиланде. Премьер Пхэтхонтхан Чинават – дочь бывшего премьера Таксина Чинавата, была отстранена от должности в разгар пограничного кризиса.



Причиной стал скандал после публикации ее частного разговора с бывшим лидером Камбоджи Хун Сеном. В слитом разговоре она критиковала военное руководство собственной страны, что в Таиланде, где армия имеет существенный вес в обществе, оказалось настоящим политическим самоубийством.



Отстраненная от власти бывший премьер-министр Таиланда Пхэтхонтхан Чинават / Фото AFP

Одного этого разговора было достаточно, чтобы в Таиланде разразилась политическая буря. Оппозиция, армия, даже ее собственные союзники – все обвинили премьера в унижении национального суверенитета. Ее риторика показалась слишком мягкой, слишком личной, слишком... камбоджийской. На ее защиту не встал никто и уже 1 июля Конституционный суд Таиланда отстранил ее от должности, приняв петицию сенаторов о нарушении этических норм.

Роль армии в политическом ландшафте Таиланда усилилась еще больше, и произошло это именно в тот момент, когда страна постепенно входила в вооруженный конфликт с Камбоджей.

Региональная пороховая бочка: почему Юго-Восточная Азия входит в фазу турбулентности?

Конфликт между Таиландом и Камбоджей может иметь долгосрочное продолжение. Стороны уже вышли за пределы пограничного инцидента и применили авиацию, нанесли удары по гражданским объектам, отозвали послов и фактически перекрыли дипломатические каналы. И хотя официально оба государства заявляют о желании избежать полномасштабной войны, текущая динамика напоминает ползучую эскалацию, которая питается старыми обидами, внутренней нестабильностью и внешней пассивностью.



Действующий премьер Камбоджи Хун Манет во время военного парада / Фото Getty Images

В Бангкоке политический кризис после устранения премьера, что разрушило доверие к правительству на фоне внешней угрозы. Зато в Пномпене у власти находится премьер-министр и генерал армии Камбоджи Хун Манет, который фактически унаследовал власть от своего отца экс-премьера Камбоджи Хун Сена. Международные наблюдатели раскритиковали такой политический маневр и поставили под сомнение демократичность процесса.



Западные аналитики также видят в правлении Манета авторитарные элементы, и несмотря на довольно высокий уровень поддержки, в сегодняшних условиях он банально не может позволить себе выглядеть слабым, иначе рискует подорвать собственную легитимность. При этом националистические настроения с обеих сторон только повышают цену компромисса, когда любой уступ противнику будет восприниматься как предательство национальных интересов.

Региональные структуры, которые должны были бы играть посредническую роль, демонстрируют пассивность.

АСЕАН придерживается привычного принципа невмешательства, который парадоксально позволяет конфликтам разрастаться - пока они не станут угрозой для всего региона.

Китай, главный внешний игрок, выражает обеспокоенность, но фактически поддерживает статус-кво. Оказывает молчаливую поддержку Камбодже без публичного вмешательства.

В то же время Вашингтон также сохраняет сдержанность. Хотя Таиланд формально имеет статус союзника США вне НАТО, Белый дом пока не делал публичных заявлений в поддержку Бангкока. Госдепартамент ограничился предупреждением для граждан США избегать приграничных регионов, что указывает на осторожную позицию – с фокусом на безопасность, стабильность в регионе и избежание прямого вмешательства в конфликт, что может осложнить отношения с обеими странами.

На этом фоне даже ограниченное пограничное обострение может иметь долговременные последствия – не столько из-за масштаба боев, сколько из-за глубокого политического недоверия между сторонами. Храм Прэахвихеа стал лишь поводом. На самом же деле речь о столетии нерешенных претензий, взаимных обид и отсутствии стабильного механизма для диалога.

В ситуации, когда официальные каналы заморожены, а внутренние политические кризисы толкают правительства к жесткой риторике, даже локальные инциденты рискуют надолго отравить двусторонние отношения – если уже этого не сделали.