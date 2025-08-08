6 августа в Польше состоялась инаугурация новоизбранного президента Кароля Навроцкого. Он заменит Анджея Дуду, который руководил страной последние десять лет.

Чем известен Кароль Навроцкий, что он говорит об Украине и как изменится внешняя политика Польши – расспросили у польского эксперта по международным вопросам, основателя и руководителя центра исследований "Польша – Украина" Дариуша Матерняка для 24 Канала.

Историк в политике: что вообще надо знать о Навроцком?

Весной этого года Польша пережила президентские выборы. По результатам, которые объявили первого июня, Кароль Навроцкий победил своего оппонента от “Гражданской платформы” Рафала Тшасковского с минимальным отрывом. Навроцкий получил 50,89% поддержки, в то время, как Тшасковского поддержали 49,11% избирателей.

Кароль Навроцкий родился в польском городе Гданьск, где позже получил историческую научную степень. В юности – увлекался спортом и даже победил в 2004 году на зональном турнире Кубка Польши по боксу среди юниоров в весе до 91 килограмма. Позже боксерские способности пригодились Навроцкому во время его работы охранником в гостинице "Гранд". Как пишет польское издание Onet, Навроцкий тогда не только занимался охраной, но и подрабатывал сутенером.

До прихода в большую политику, в 2017–2021 годах Навроцкий был директором музея Второй мировой войны в Гданьске. Еще четыре года он возглавлял Институт национальной памяти Польши. Уже тогда его назначение поддерживала консервативная партия Ярослава Качиньского "Право и Справедливость". Во время президентских выборов Навроцкий позиционировал себя, как независимого кандидата. Впрочем его политический старт нередко ассоциируют именно с партией "ПиС".

Фокус на Вашингтон: какой будет внешняя политика Навроцкого?

Во время каденции Навроцкого в приоритете для Польши будут двусторонние отношения с США и сотрудничество в рамках НАТО. Хотя Польша является официальным членом ЕС и выходить из него не собирается, углублять евроинтеграцию Навроцкий не планирует. Наоборот, во время своей инаугурационной речи заявил, что будет "голосом тех, кто хочет суверенной Польши, которая в ЕС, но не является Европейским Союзом".

Я, конечно, буду поддерживать отношения в рамках Европейского Союза, но я никогда не соглашусь на то, чтобы ЕС забирал у Польши ее государственные компетенции, особенно по делам, которые не были прописаны в европейских договорах, а они не должны измениться,

– сказал новый президент Польши.

В день принятия присяги Кароль Навроцкий объявил, что будет поддерживать двусторонний союз Польши и США, и усиливать позиции своей страны в НАТО. В частности, сотрудничество в рамках Североатлантического Альянса и усиление военных возможностей Восточного фланга НАТО станут приоритетными для нового лидера.

"Так, мы, поляки, в Центральной и Восточной Европе отвечаем за развитие силы Восточного фланга НАТО, и это должно быть международным геополитическим направлением моего президентства", – заявил президент Польши.

Интересна приверженность Навроцкого к США. Еще во время предвыборных дебатов он говорил, что первой столицей, которую он хочет посетить на посту президента, будет Вашингтон. Между тем сам глава США Дональд Трамп также показывает свою заинтересованность в сотрудничестве: в день инаугурации американский лидер прислал Каролю Навроцкому скульптуру в виде американского орла.

"Президент США решил прислать подарок, что свидетельствует о хороших взаимоотношениях между ним и президентом Навроцким", - рассказал Марчин Пшидач, который будет отвечать за международные дела в канцелярии Навроцкого.

Польский эксперт по международным вопросам, основатель и руководитель центра исследований "Польша – Украина" Дариуш Матерняк объяснил 24 Каналу, что партия "ПиС" всегда уделяла особое внимание польско-американскому союзу.

Дариуш Матерняк Эксперт по международным вопросам, основатель и руководитель центра исследований "Польша – Украина" Время от времени даже можно услышать о специальном важном сотрудничестве между Польшей и США. Хорошо, чтобы оно так действительно работало, но я не уверен, что в Вашингтоне в этом так сильно убеждены, как некоторые политики в Польше.

Польша активно закупает американское вооружение и является одной из немногих стран НАТО, которая выполняет требования Трампа. Отметим, Польша единственная европейская страна, которая тратит 4,7 % от собственного ВВП на оборону.

Значит ли это, что мы можем рассчитывать на 100% поддержку США в случае угрозы для нашей безопасности со стороны России? Я не знаю и надеюсь, что никогда не будем в ситуации, когда нам это надо было бы тестировать,

– добавляет Дариуш Матерняк.

По его мнению, построение действительно прочного партнерства между странами будет иметь положительные последствия для Европы, в частности и для Украины, особенно в вопросах безопасности.

Чего ожидать Украине от Навроцкого?

Во время предвыборной кампании Кароль Навроцкий играл на эмоциях собственных избирателей: то вспоминал Волынь, то срывался на украинских беженцев. Такая "политика партии" была предсказуема и понятна: он пытался получить голоса сторонников ультраправой "Конфедерации".

Поэтому, Навроцкий уже успел прославиться угрозами блокировать вступление Украины в ЕС и НАТО до решения исторических вопросов. Относительно военной помощи, то новый президент Польши высказывался четко: на дополнительные пакеты вооружения стоит рассчитывать.

Впрочем, в вопросах экономики и украинских беженцев имеет более жесткую позицию: украинские товары (зерно) не должны направляться на польский рынок, а мигранты не должны иметь лучшие условия, чем сами поляки.

Во время своей инаугурационной речи Навроцкий ни разу не упомянул Украину. Позже его советник Марчин Пшидач объяснил, что президент решил сосредоточиться исключительно на внутренних вопросах.

Президент разговаривал с Владимиром Зеленским по Украине. Также (во время разговора - 24 Канал) поднимались важные для поляков темы, вопросы исторического характера. Это был разговор двух соседей,

– отметил Пшидач.

Аналитик Дариуш Матерняк уверяет, что кардинальных и быстрых изменений в польско-украинских отношениях ожидать не стоит. Это также связано с тем, что внешняя политика не является исключительной компетенцией президента, а Навроцкий планирует продолжить политику своего предшественника от "ПиС" в отношении Украины.

Дариуш Матерняк Эксперт по международным вопросам, основатель и руководитель центра исследований "Польша – Украина" Не произошло ничего, чтобы поменять политику Польши в отношении Украины в каком-то другом направлении. По моему мнению, этого не будет ни сегодня, ни завтра, и я надеюсь, ни за полгода, ни за год.

Эксперт добавляет, что хотя президент и формирует внешнюю политику страны, определенные изменения может вносить и Министерство иностранных дел. Согласно Конституции Польши, президент должен сотрудничать с правительством в этих вопросах и согласовывать курс страны, который будет не так и легко быстро изменить.