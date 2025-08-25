Спецпредставитель США Кит Келлог считает, что воевать проще, чем достигать мира. Впрочем, он выразил надежду, что уже в 2026 году Украина будет отмечать День независимости под мирным небом.

Такое заявление американский чиновник сделал во время молитвенного завтрака в рамках его визита в Киев, сообщает 24 Канал. Он также оценил усилия президента США Дональда Трампа по этому поводу.

Что рассказал Келлог о мирных усилиях?

Кит Келлог напомнил о встрече Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске на прошлой неделе, и о переговорах, которые состоялись после того, в Овальном кабинете с участием Владимира Зеленского и европейских лидеров.

Когда 7 представителей европейских стран имели шанс обсудить с президентом текущие проблемы. Это непростая задача. Мы действительно очень много для этого работали. Он (Трамп – 24 Канал) действительно является президентом мира. Он хочет прекращения смерти и разрушений,

– заявил он.

По его словам, сейчас продолжается тяжелая работа по мирному процессу. Он выразил надежду, что уже в ближайшем будущем ситуация дойдет до гарантий безопасности. Работа по этому поводу также до сих пор продолжается.

Он отметил, что вопрос заключается в украинской военной способности, какие есть ограничения, в частности, высокие, низкие, политические, дипломатические возможности. По его мнению, после сбора этого можно будет получить сплошную картину.

"Подумайте также о масштабах уничтожения и разрушений, о вреде и ущербе, которые нанесли эти действия. Именно об этом говорит президент Трамп. Он действительно чрезвычайный человек, сторонник мира. Очень надеюсь, что уже в следующий День независимости наступит праздник, и будет праздником, когда Украина будет свободной, мирной", – сказал Келлог.

Спецпредставитель добавил, что "отдает должное" той роли, которую каждый играет для достижения мира, вспомнив о президентах Эммануэле Макроне и Александре Стуббе, а также премьер-министрах Джорджии Мелони и Кире Стармере.

"Президент Трамп это признает. Не хотел бы это говорить, но на самом деле воевать проще чем достигать мира. Просто развязать войну, гораздо сложнее ее завершить. Мы сейчас работаем над этим", – резюмировал Келлог.

