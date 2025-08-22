Соответствующую информацию сообщил журналист агентства Reuters Грэм Слеттери. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию в соцсети Х.
Что известно о возможном предстоящем визите Келлога?
Журналист вышеупомянутого агентства со ссылкой на собственные источники сообщил, что Кит Келлогг завтра отправляется в Киев для участия в молитвенном завтраке, и церемониях по случаю Дня Независимости, который пройдет 24 августа.
Он также обсудит с лидерами дипломатическую суету этой недели. Это происходит на фоне согласования США, Украины и Европы гарантий безопасности,
– говорится в сообщении.
Отметим, что активные обсуждения относительно предоставления гарантий безопасности Киеву в случае заключения мирного соглашения с Россией начались именно после встречи Дональда Трампа, Владимира Зеленского и европейских лидеров в Вашингтоне.
Добавим также, что Кита Келлога не было на недавней встрече Дональда Трампа с Владимиром Путиным в Анкоридже. Вероятно, это связано с тем, что российская сторона воспринимает его как политика, симпатизирующего Украине.
Какие детали известны о его предыдущих визитах?
Напомним, Кит Келлог прибыл в Украину 14 июля, но покинул ее 16 июля, хотя планировал остаться на неделю. Тогда он встретился с Александром Сырским, Андреем Гнатовым, а также Кириллом Будановым.
Также тогда Кит Келлог имел личную встречу с президентом Владимиром Зеленским. Они, в частности, обсудили соглашение НАТО со США, которое ускоряет поставки американского оружия в Украину.
Также спецпредставитель приезжал в Украину 19 февраля. Тогда в рамках визита он посетил военный госпиталь в Ирпене. Также он встречался с Андреем Ермаком, Александром Сырским и руководителями разведок.