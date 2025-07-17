Сообщает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".

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Что известно о выезде Келлога из Украины?

Спецпредставитель США Кит Келлог прибыл в Украину еще в понедельник, 14 июля. Ранее он заявлял, что его визит продлится всю неделю.

Однако источники издания сообщили о том, что Келлог уже покинул Украину. Сделал он это якобы еще вчера, 16 июля.

Заметим, что официальных комментариев по этому поводу пока не предоставляли. В то же время глава Офиса президента Андрей Ермак уже опубликовал в своем Telegram-канале публикацию, в которой поблагодарил Келлога за визит в Украину.

Напомним, что во время своего визита в Украину Келлог встретился с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, начальником Генштаба Андреем Гнатовым и главой ГУР Кириллом Будановым. В ходе встречи они обсудили потребности украинской армии в вооружении, развитие совместных проектов по локализации производства и санкции против России.

Кроме того, Келлог имел личную встречу с президентом Владимиром Зеленским. Они в частности обсудили соглашение НАТО с США, которое ускоряет поставки американского оружия в Украину.