Повідомляє 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна".

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Що відомо про виїзд Келлога з України?

Спецпредставник США Кіт Келлог прибув до України ще у понеділок, 14 липня. Раніше він заявляв, що його візит триватиме увесь тиждень.

Однак джерела видання повідомили про те, що Келлог вже покинув Україну. Зробив він це нібито ще вчора, 16 липня.

Зауважимо, що офіційних коментарів з цього приводу наразі не надавали. Водночас глава Офісу президента Андрій Єрмак вже опублікував у своєму Telegram-каналі публікацію, в якій подякував Келлогу за візит до України.

Нагадаємо, що під час свого візиту до України Келлог зустрівся із головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським, начальником Генштабу Андрієм Гнатовим і головою ГУР Кирилом Будановим. В ході зустрічі вони обговорили потреби української армії в озброєнні, розвиток спільних проєктів з локалізації виробництва та санкції проти Росії.

Крім того, Келлог мав особисту зустріч із президентом Володимиром Зеленським. Вони зокерма обговорили угоду НАТО з США, яка прискорює постачання американської зброї в Україну.