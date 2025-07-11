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Кіт Келлог приїде до Києва

Спецпредставник Дональда Трампа запланував тривалий візит до Києва. Про намір відвідати країну він розповів на конференції, що проходила в Римі.

Кіт Келлог перебуватиме в Україні весь тиждень із 14 липня. Келлог не розповів, чим займатиметься під час поїздки, але пожартував, що його графік дуже напружений. Часом, каже посадовець, він не встигає навіть поснідати.