Повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву спецпредставника президента США з питань України Кіта Келлога на конференції з відновлення України у Римі.

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Які паралелі із Другою світовою провів Келлог

Келлог прокоментував останні атаки Росії на Україну. Він закликав до припинення ударів.

Атаки останнього тижня просто жахливі. Школи, лікарні, квартири та інша цивільна інфраструктура піддаються російським атакам, що призводить до безглуздого вбивства українських цивільних, зокрема жінок та дітей. Це має зупинитись!,

– наголосив Келлог.

Він також зазначив, що не чув про такі масштаби жертв та руйнувань з часів Другої світової війни.

"США визнають, що відновлення України буде величезною задачею, яка матиме наслідки для всього європейського регіону. Ми також визнаємо, що відновлення України виходить лише за межі фізичного відновлення зруйнованих об'єктів", – заявив спецпредставник США.

В рамках цього відновлення необхідно забезпечити:

соціалізацію ветеранів;

повернення викрадених дітей;

розмінування.

Келлог також наголосив на необхідності передбачати економічну та політичну стабільність України. Він неодноразово підкреслював, що у процесі повоєнної відбудови Україна має зберегти повний суверенітет.

Наші зусилля спрямовані не на забезпечення тимчасового припинення вогню, а на всеохоплююче та постійне мирне врегулювання,

– наголосив Кееллог.

Спецпредставник також провів паралелі з повоєнною Європою, коли вдалося успішно відновити європейські країни, зруйновані під час Другої світової війни, у повноцінно функціонуючі держави.

"США можуть очолити такі зусилля знову – у випадку з Україною", – зазначив він.

Він також згадав нещодавню "угоду щодо копалин" між Україною та США як приклад руху у правильному напрямку.

Нагадаємо, що Келлог також наголосив на необхідності нового "Плану Маршала" для відбудови України після війни. Однак він зазначає, що це буде складне завдання.