Сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление спецпредставителя президента США по вопросам Украины Кита Келлога на конференции по восстановлению Украины в Риме.

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Какие параллели со Второй мировой провел Келлог

Кэллог прокомментировал последние атаки России на Украину. Он призвал к прекращению ударов.

Атаки последней недели просто ужасны. Школы, больницы, квартиры и другая гражданская инфраструктура подвергаются российским атакам, что приводит к бессмысленному убийству украинских гражданских, в частности женщин и детей. Это должно остановиться!,

– подчеркнул Келлог.

Он также отметил, что не слышал о таких масштабах жертв и разрушений со времен Второй мировой войны.

"США признают, что восстановление Украины будет огромной задачей, которая будет иметь последствия для всего европейского региона. Мы также признаем, что восстановление Украины выходит только за пределы физического восстановления разрушенных объектов", – заявил спецпредставитель США.

В рамках этого восстановления необходимо обеспечить:

социализацию ветеранов;

возвращение похищенных детей;

разминирование.

Келлог также отметил необходимость предусматривать экономическую и политическую стабильность Украины. Он неоднократно подчеркивал, что в процессе послевоенного восстановления Украина должна сохранить полный суверенитет.

Наши усилия направлены не на обеспечение временного прекращения огня, а на всеобъемлющее и постоянное мирное урегулирование,

– подчеркнул Кееллог.

Спецпредставитель также провел параллели с послевоенной Европой, когда удалось успешно восстановить европейские страны, разрушенные во время Второй мировой войны, в полноценно функционирующие государства.

"США могут возглавить такие усилия снова – в случае с Украиной", – отметил он.

Он также вспомнил недавнее "соглашение по ископаемым" между Украиной и США как пример движения в правильном направлении.

Напомним, что Келлог также отметил необходимость нового "Плана Маршала" для восстановления Украины после войны. Однако он отмечает, что это будет сложная задача.