Про це Кіт Келлог заявив на своїй сторінці в X, повідомляє 24 Канал.

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Що заявив Келлог про українські безпілотники?

Спецпредставник Трампа розповів, що відвідав деякі оборонні об'єкти України разом з радником Зеленського Олександром Камишіним, очільником Мінстратегпрому Германом Сметаніним і заступницею міністра Анною Гвоздяр.

Я на власні очі побачив, як створюються та розробляються українські дрони. Неймовірні інновації, особливо в галузі дронів. У цій новій епосі/типі війни вони лідирують. Їхня швидкість інновацій та здатність до переробки вражають,

– заявив Кіт Келлог.

Американський генерал у відставці наголосив, що оборонна промисловість США повинна взяти це до уваги й адаптуватися.

До слова, у Міністерстві розповіли, що високим гостям презентували близько 30 виробів. Це зразки тактичних, оперативно-тактичних і стратегічних БпЛА, дронів-камікадзе, розвідників, перехоплювачів, морських та інших літальних апаратів, які сьогодні масово й ефективно застосовують підрозділи Сил оборони на полі бою.

Цікаво, що серед виробів була представлена спільна розробка американської й української команд. Йдеться про перехоплювач повітряних цілей, який працює зокрема і по "Шахедах". Уже є державні контракти й понад 500 підтверджених успішних збиттів повітряних цілей.

Келлогу показали зразки БпЛА українського виробництва / Фото Мінстратегпрому