Об этом Кит Келлог заявил на своей странице в X, сообщает 24 Канал.

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Что заявил Келлог об украинских беспилотниках?

Спецпредставитель Трампа рассказал, что посетил некоторые оборонные объекты Украины вместе с советником Зеленского Александром Камышиным, главой Минстратегпрома Германом Сметаниным и заместителем министра Анной Гвоздяр.

Я воочию увидел, как создаются и разрабатываются украинские дроны. Невероятные инновации, особенно в области дронов. В этой новой эпохе/типе войны они лидируют. Их скорость инноваций и способность к переработке поражают,

– заявил Кит Келлог.

Американский генерал в отставке отметил, что оборонная промышленность США должна принять это во внимание и адаптироваться.

К слову, в Министерстве рассказали, что высоким гостям презентовали около 30 изделий. Это образцы тактических, оперативно-тактических и стратегических БПЛА, дронов-камикадзе, разведчиков, перехватчиков, морских и других летательных аппаратов, которые сегодня массово и эффективно применяют подразделения Сил обороны на поле боя.

Интересно, что среди изделий была представлена совместная разработка американской и украинской команд. Речь идет о перехватчике воздушных целей, который работает, в том числе и по "Шахедам". Уже есть государственные контракты и более 500 подтвержденных успешных сбиваний воздушных целей.

Келлогу показали образцы БПЛА украинского производства / Фото Минстратегпрома