Дональд Трамп пытается завершить войну в Украине, но на пути к миру становится Китай. Пекин заинтересован в затяжном конфликте, ведь это ослабляет и Россию, и США одновременно.

Пока Дональд Трамп давит на Кремль и предлагает новые инициативы для прекращения войны в Украине, в дело вмешивается Китай.

Китай поддерживает войну в Украине

По информации The Telegraph, президент Си Цзиньпин не может позволить, чтобы Россия заключила мир с Украиной, ведь Пекин видит в войне собственную стратегическую выгоду.

США резко активизировали дипломатическое и экономическое давление на Москву. В частности, Трамп ввел дополнительную 25% пошлину на индийские товары – как ответ на импорт российской нефти. Кроме того, после ядерных угроз Дмитрия Медведева, Трамп перебросил две атомные подводные лодки для демонстрации силы. Его посланник Стив Уиткофф недавно снова побывал в Москве, а встреча Путина и Трампа может состояться уже на следующей неделе.

Впрочем, в игре появился новый сдерживающий фактор – Пекин. По данным источников издания, китайские власти делают все возможное, чтобы не допустить завершения конфликта. Китай поставляет России технологии двойного назначения – микроэлектронику, навигационное оборудование, оптику, дроны и другие критически важные компоненты. Они не поступают в виде готового оружия, чтобы не раздражать Вашингтон, но активно используются на фронте.

Отдельную роль Пекин играет в беспилотной войне России. По данным западной разведки, Москва закупает БпЛА на миллионы долларов, а также совместно с китайскими компаниями производит дроны на территории России. Кроме того, Кремль имеет секретный завод БпЛА в Китае, где недавно испытали новый беспилотник "Гарпия-3".

Подпитывая российскую военную машину, Китай также выступает ключевым покупателем российской нефти. В июне 2025 года на долю Китая пришлось 47% экспорта сырой нефти из России, перевозимой через теневой флот танкеров. Несмотря на угрозы министра финансов США ввести 100% пошлину, Пекин не изменил курс. Более того, Китай планирует увеличить импорт российского газа и одновременно сокращает закупки американского LNG.

Почему Пекин действует именно так?

Как пишет The Telegraph, Китаю выгодно, чтобы США тратили ресурсы на поддержку Украины, а Россия постепенно теряла силы. В этом противостоянии Пекин видит себя "мудрой обезьяной", которая наблюдает за борьбой двух тигров – и готовится воспользоваться моментом, в частности в вопросе Тайваня.

Китай и Россия хоть и демонстрируют "партнерство без ограничений", на самом деле остаются стратегическими конкурентами. Исторические пограничные споры, демографическая ситуация на Дальнем Востоке и растущая китайская миграция – все это вызывает недоверие в Москве. В то же время для Пекина сохранение напряжения между Вашингтоном и Кремлем – шанс ослабить обоих противников.

Затягивание войны в Украине также истощает арсеналы США, что критически важно для Китая перед возможным вторжением на Тайвань, которое американские военные прогнозируют к 2027 году.

Пока Трамп пробует "искусство сделки" с Путиным, Си Цзиньпин действует стратегически, подпитывая войну, которая ослабляет Запад. И пока Пекин и Москва проводят совместные военно-морские учения в Японском море, становится все очевиднее: мир в Украине противоречит их планам.