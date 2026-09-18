КНДР пригрозила США расширить свой ядерный арсенал, – Bloomberg

Военные учения США и их союзников вынуждают КНДР расширять ядерный арсенал. Северная Корея не откажется от курса на развитие оборонного потенциала.

Об этом заявила Ким Ё Чжон, сестра лидера КНДР. Ее слова утром 18 сентября распространили государственные СМИ Северной Кореи, пишет Bloomberg.

Почему КНДР угрожает США и союзникам?

Неизбежно, что рост угрозы нашей национальной безопасности со стороны внешних сил соответствующим образом вынуждает нас постоянно наращивать свою военную мощь,

– сказала сестра Ким Чен Ына.

Ким Ё Чжон подчеркнула, что США обостряют ситуацию на Корейском полуострове, проводя совместные военные учения с Южной Кореей и Японией.

Она назвала эти маневры "репетициями войны" и предупредила, что Северная Корея будет и впредь развивать ядерное оружие.

По ее словам, Пхеньян готов укреплять свои военные возможности для защиты страны.

Ее заявление прозвучало после пятидневных учений Freedom Edge, которые США, Южная Корея и Япония провели в международных водах к востоку и югу от южнокорейского острова Чеджу.

В Южной Корее эти ежегодные учения называют оборонительными и направленными на противодействие ядерным и ракетным угрозам со стороны КНДР.

Через день после завершения "Freedom Edge" Северная Корея запустила несколько баллистических ракет малой дальности в направлении своего восточного побережья.

В Южной Корее после этого провели экстренное совещание по ситуации в сфере безопасности. По данным южнокорейских военных, ракеты пролетели около 250 километров.

В последние месяцы КНДР также активизировала модернизацию своего военно-морского флота.

В этом месяце Ким Чен Ын ввел в эксплуатацию второй эсминец водоизмещением 5000 тонн. В Пхеньяне заявляют, что в перспективе такие корабли смогут нести ядерное оружие.

Обострение риторики происходит на фоне попыток Трампа возобновить личную дипломатию с Ким Чен Ыном, которая была характерна для его первого президентского срока.

В прошлом месяце Трамп неожиданно сократил совместные военные учения с Южной Кореей, сославшись на свои "очень хорошие отношения" с лидером КНДР.