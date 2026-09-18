Про це заявила Кім Йо Чжон, сестра лідера КНДР. Її слова вранці 18 вересня поширили державні ЗМІ Північної Кореї, пише Bloomberg.

Чим КНДР погрожує США і союзникам?

Неминуче, що зростання загрози нашій національній безпеці з боку зовнішніх сил відповідним чином змушує нас постійно нарощувати свою військову міць,

– сказала сестра Кім Чен Ина.

Кім Йо Чжон наголосила, що США загострюють ситуацію на Корейському півострові, проводячи спільні військові навчання з Південною Кореєю та Японією.

Вона назвала ці маневри "репетиціями війни" та попередила, що Північна Корея й надалі розвиватиме ядерну зброю.

За її словами, Пхеньян готовий посилювати свої військові можливості для захисту країни.

Її заява пролунала після п'ятиденних навчань Freedom Edge, які США, Південна Корея та Японія провели у міжнародних водах на схід і південь від південнокорейського острова Чеджу.

У Південній Кореї ці щорічні навчання називають оборонними та спрямованими на протидію ядерним і ракетним загрозам з боку КНДР.

Через день після завершення Freedom Edge Північна Корея запустила кілька балістичних ракет малої дальності у напрямку свого східного узбережжя.

У Південній Кореї після цього провели екстрену нараду щодо ситуації у сфері безпеки. За даними південнокорейських військових, ракети пролетіли близько 250 кілометрів.

Останніми місяцями КНДР також активізувала модернізацію свого військово-морського флоту.

Цього місяця Кім Чен Ин ввів в експлуатацію другий есмінець водотоннажністю 5000 тонн. У Пхеньяні заявляють, що в перспективі такі кораблі зможуть нести ядерну зброю.

Загострення риторики відбувається на тлі спроб Трампа відновити особисту дипломатію з Кім Чен Ином, яка була характерною для його першого президентського терміну.

Минулого місяця Трамп несподівано скоротив спільні військові навчання із Південною Кореєю, пославшись на свої "дуже добрі відносини" з лідером КНДР.