Венгрия и Словакия поддержат: кредит для Киева согласуют в случае восстановления транзита нефти

Украина сообщила о завершении ремонта поврежденного участка нефтепровода "Дружба". В свою очередь Венгрия и Словакия подтвердили разблокирование кредита для Украины в случае возобновления поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба".

Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка после встречи министров иностранных дел ЕС в Люксембурге, передает Dennik N.

Смотрите также Транзит по "Дружбе" возобновится, Украина провела ремонтные работы, – Зеленский

Разблокируют ли Венгрия и Словакия кредит для Украины?

Венгрия и Словакия заявили, что они поддержат предоставление Украине займа от ЕС и введение двадцатого пакета санкций против России, если Киев возобновит поставки российской нефти, поврежденным ранее, трубопроводом "Дружба".

Обе страны, которые выразили определенную сдержанную позицию по этим двум вопросам, поставили это в зависимость от начала поставок нефти в свои страны. Поэтому если это подтвердится и поставки возобновятся, это препятствие исчезнет,

– сказал министр Мацинка.

Как это комментируют в ЕС и Украине?

В то же время глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что решение о предоставлении Киеву займа в размере 90 миллиардов евро будет принято в течение следующих 24 часов.

После выборов в Венгрии появился новый импульс, и я ожидаю положительного решения по займу на 90 миллиардов в течение следующих 24 часов,

– заявила Каллас.

Кроме того, она отметила, что главы МИД стран ЕС "также призвали быстро продвигаться вперед с 20-м пакетом санкций". По словам Каллас, ЕС также "должен пересмотреть долго заблокированные решения, включая открытие кластеров переговоров с Украиной".

Заметим, что 21 апреля президент Владимир Зеленский провел ряд телефонных разговоров, в частности с канцлером Германии Фридрихом Мерцом, президентом Европейского совета Антониу Коштой и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

По его словам, сейчас крайне важным является вопрос разблокирования европейского пакета поддержки для Украины в размере 90 миллиардов евро на два года. Зеленский отметил, что после выполнения Украиной условий, в частности ремонта поврежденного нефтепровода "Дружба", Киев ожидает от Евросоюза реализации достигнутых договоренностей.

Это средства, которые уже были утверждены Европейским советом, но блокировались. Сейчас никаких поводов для блокировки быть не может. Евросоюз просил Украину отремонтировать нефтепровод "Дружба", который россияне разбили. Мы отремонтировали,

– подчеркнул президент.

Что этому предшествовало?