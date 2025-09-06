В Великобритании произошли перестановки в правительстве. Анджела Рейнер, заместитель премьер-министра Великобритании, ушла в отставку после скандала. Также сменили главу МИД и еще ряд министров.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

Смотрите также Участники "коалиции желающих" выразили готовность поставлять Украине ракеты большой дальности

Почему изменения в правительстве Великобритании – это удар по Стармеру?

Анджела Рейнер признала, что недоплатила налог на недвижимость за новый дом. Это обнаружил независимый советник по вопросам министерских стандартов.

Рейнер была правой рукой Стармера. Важно, что она занимала ряд должностей – вице-премьер-министра, министра жилищно-коммунального хозяйства и заместителя лидера Лейбористской партии. Все она оставила. Очевидно, что это подорвало доверие к правительству.

В Лейбористской партии говорят: Стармер мало что мог сделать, чтобы спасти подопечную. Кадровые изменения там назвали разумными, одновременно заметили, что Рейнер была большой шишкой, которую нелегко заменить.

Обратите внимание! Заместителя лидера выбирают члены партии, напомнили в BBC. А это означает, что внутрипартийные выборы нужно проводить заново.

"Лояльность считается жизненно важной для Стармера, который потерпел больше всего отставок министров – вне правительственных перестановок – среди любого премьер-министра в начале своего срока за почти 50 лет", – объяснили ситуацию в Reuters.

Анджела Рейнер – уже восьмой министр кабинета Стармера, который уходит. Она имела самую высокую должность из всех, кто ушел. Хуже всего для Стармера то, что когда женщину впервые обвинили в уклонении от уплаты, он поддержал ее.

Теперь же Рейнер извинилась перед главой правительства, мол, жалеет, что не обратилась за дополнительной специализированной налоговой консультацией. В ответ премьер написал письмо – что ему "грустно".

Но это только ухудшило положение лейбористов, которые и так стремительно теряют поддержку избирателей.

Кто потерял должности, а кто стал новым министром в Великобритании

Дэвид Ламми больше не министр иностранных дел. Стармер обещал, что Ламми будет министром иностранных дел до 2029 года. Чтобы смягчить удар, его назначили заместителем премьер-министра. Также он сядет в кресло министра юстиции.

Иветт Купер была министром внутренних дел, а стала министром иностранных дел. Она боролась с нелегальной миграцией, поэтому, вероятно, разочарована назначением, предположили СМИ. Однако сама Иветт написала, что для нее "огромная честь" занять эту должность, мол, британская дипломатия никогда не была так важна.

Кресло главы МВД заняла Шабана Махмуд. Она была достаточно принципиальной в должности министра юстиции, поэтому, скорее всего, и останется надежной помощницей на новой должности.

Рэйчел Ривз сохранила за собой должность министра финансов, которую в Британии называют "канцлер казны". Несмотря на то, что плакала во время выступления Стармера летом, после чего упал фунт.

Важно! Отныне три из четырех главных государственных должностей в Великобритании (минфин, МИД, МВД) занимают женщины.

Еще одна женщина, Эмма Рейнольдс, перейдет из министерства экономики в министерство окружающей среды.

Впрочем, парламентарий-консерватор Кэми Баденох говорит, что Стармер "переставляет шезлонги на тонущей лодке".

Все это будет огромным отвлечением от проблем, с которыми сталкивается Великобритания, где стоимость заимствований достигла самого высокого уровня за последние десятилетия, а инфляция и безработица растут,

– объяснила она.

Мигранты – одна из главных проблем Великобритании сейчас