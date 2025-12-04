"Зарабатывайте деньги, а не воюйте": почему Путин не променяет войну с Украиной на миллиарды долларов от США

За кулисами громких заявлений о скором мире в Украине и настаиваниях Вашингтона на безальтернативности нового плана Белого дома – документа, что в значительной степени формировался под диктовку кремлевских переговорщиков, – продолжается другой, значительно более прагматичный разговор.

Пока официальные делегации Украины и США обсуждают контуры будущего мирного соглашения, между американскими и российскими бизнесменами продолжается обсуждение восстановления двустороннего экономического сотрудничества, инвестиции американских корпораций в российскую экономику и даже контроль США над частью критической инфраструктуры РФ.

24 Канал проанализировал визит Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа в Москву, а также статью The Wall Street Journal "Make Money Not War" о скрытых бизнес-переговорах между россиянами и американцами и оценил, насколько реалистичной может быть попытка Трампа обменять экономическое сотрудничество с Россией на мир в Украине и Европе. А также стоит ли ожидать согласия на это от Владимира Путина в ближайшем будущем. В этом нам помог разобраться политолог, проректор Украинского католического университета Дмитрий Шеренговский.

Кушнер и Уиткофф на Красной площади: чем закончились переговоры американцев с Путиным?

Вчерашний визит американской переговорной группы в Москву, которую возглавляли зять Дональда Трампа Джаред Кушнер и специальный посланник Стив Уиткофф, должен был стать ключевым элементом последних усилий администрации Белого дома урегулировать войну в Украине.

Вашингтон рассчитывал, что после ряда контактов с Киевом и российскими представителями, Кремль будет готов продемонстрировать хотя бы минимальную гибкость в ключевых вопросах. Впрочем, еще даже до того, как американцы появились на Красной площади, стало понятно, что Москва реального мира не ищет.



Накануне переговоров Владимир Путин выступил перед российскими медиа, где рассказывал о якобы стратегических успехах российских войск на поле боя, а также отмечал, что, Европа пытается сорвать мирные усилия США.

В конце концов, российский диктатор прибегнул к прямым угрозам европейцам. Мол, Россия не стремится к войне с Европой, но если оттуда произойдет нападение, то Москва всех обязательно победит.

Таким образом Кремль откровенно пытался продемонстрировать силу и собственную уверенность в этих силах, что одновременно означало, что ни на какие уступки или компромиссы Москва идти не готова. Однако, американцы уже прибыли в Москву, и вряд ли готовились отменять очередную бессмысленную встречу с российским диктатором.

Перед началом переговоров российские СМИ активно показывали кадры радостных Уиткоффа и Кушнера, которые прогуливаются по Красной площади и, судя по утечкам в медиа, нахваливают красоту российской столицы. Такая дружеская прогулка напоминала больше туристическое приключение двух американцев в России, чем начало серьезного дипломатического процесса.

Созерцая довольные лица Уиткоффа и Кушнера возникает вопрос, осознает ли вообще американская сторона, что Кремль использует сам факт их присутствия в Москве для внутренней и внешней пропаганды?

Дмитрий Шеренговский политолог, проректор Украинского католического университета Если говорить о самой встрече, то сейчас идет согласование различных позиций. И ключевая проблема, которая никуда не исчезала, заключается в том, что главная задача – не столько "склеить" какое-то соглашение о заморозке или примирении, сколько вообще посадить стороны за стол переговоров.



Проблема в том, что Россия фактически отказывается говорить о чем-либо, что не повторяет ее старые требования. Именно поэтому Уиткофф и Кушнер сейчас движутся в направлении поиска точек, где Украина теоретически могла бы пойти на уступки, и параллельно – чего-то, что можно предложить России. Давить на Москву значительно сложнее, поэтому они ищут комбинацию давления и "предложений".

Сама встреча в Кремле длилась около пяти часов, но, судя по первым публикациям западных СМИ, содержание этих переговоров оказалось далеким от конструктива. Появились также сообщения, что Путин потратил значительную часть времени не на обсуждение мирного плана, а на очередную историческую лекцию – на этот раз о Полтавской битве.

Обратите внимание! Такого рода исторические лекции уже стали его фирменным приемом на переговорах и попыткой лишний раз продемонстрировать американцам, что Путин не признает украинскую субъектность, а также заверить плохо осведомленных американских делегатов в том, что Россия всегда побеждает, о чем собственно неоднократно заявлял и сам Дональд Трамп.



Якобы успех Московского царства 300-летней давности имеет какое-то прямое отношение к сегодняшним событиям и каким-то образом соотносится с продвижением ВС РФ в Украине, о котором Путин рассказал накануне разговора с Уиткоффом и Кушнером.

В конце концов, все скептические ожидания относительно этого визита американцев в Москву – оправдались. Путин не согласился пойти на компромисс ни по одному из ключевых пунктов, которые украинская делегация определила как "красные линии" во время переговоров с американцами в Майами:

Никаких уступок по территориям – россияне до сих пор не готовы обсуждать оккупированные регионы Украины и продолжают настаивать на выводе ВСУ с территорий Донецкой и Луганской областей.

– россияне до сих пор не готовы обсуждать оккупированные регионы Украины и продолжают настаивать на выводе ВСУ с территорий Донецкой и Луганской областей. Без изменений остается требование сокращения украинской армии – речь уже даже не об ограничении численности ВСУ до 800 тысяч, о чем Киеву удалось договориться с США накануне. Путин настаивает на критическом сокращении украинского войска, едва ли не до уровня сугубо "внутренних сил".

– речь уже даже не об ограничении численности ВСУ до 800 тысяч, о чем Киеву удалось договориться с США накануне. Путин настаивает на критическом сокращении украинского войска, едва ли не до уровня сугубо "внутренних сил". Обязательным для Путина остается и нейтральный статус Украины – официальный и юридически закрепленный отказ Киева от НАТО и запрет присутствия любых западных военных на территории Украины.

Дмитрий Шеренговский политолог, проректор Украинского католического университета США и Россия сходятся на том, что вопрос вступления Украины в НАТО – болезненный, но по нему еще можно найти формулу и компромисс возможен. А вот выход Украины с оккупированных территорий – практически нерешенный пункт. Я не вижу, как это вообще можно протолкнуть.

В итоге, несмотря на свою едва ли не рекордную продолжительность, переговоры завершились без всякого прорыва и даже без намека на сближение позиций России, США и Украины. Американская делегация уехала из Москвы с туманными формулировками о "конструктивной атмосфере", однако даже это выглядело дипломатическим жестом вежливости.

Предположительно, американцы снова планировали обсудить инвестиционные предложения в обмен на уступки Кремля в вопросе войны в Украине. Собственно, этой идее уделялось отдельное внимание в той версии мирного плана, которую так активно продавал своим американским визави представитель России Кирилл Дмитриев.

Мир на продажу: как Трамп пытается задобрить Россию экономическими обещаниями?

Отличительная черта внешней политики Белого дома при каденции Дональда Трампа – попытки любую политическую проблему превратить в большую инвестиционную сделку. Летом и осенью 2025 года эта логика в отношении России приобрела вполне конкретные очертания. Вместо сложных схем развития новой архитектуры безопасности в Европе и попыток давления на Москву ради достижения компромиссов, администрация Трампа фактически делегировала ключевые элементы американо-российских отношений группе бизнесменов, которые видят в России не агрессора, а недооцененный актив.

У Трампа постепенно сформировалось видение "поствоенной" России как рынка, который можно быстро интегрировать обратно в глобальную экономику, но при условии, что Вашингтон будет иметь приоритетный доступ к российским ресурсам и отдельную привилегированную роль в любой экономической активности Москвы с Западом в будущем.



Дмитриев и Уиткофф накануне встречи с Путиным в Кремле, 11 апреля 2025 года / Фото с сайта Кремля

Поворотным моментом стали встречи в августе – октябре 2025 года, когда специальный посланник Стив Уиткофф – девелопер и давний друг Дональда Трампа – фактически возглавил параллельный официальному Госдепу США дипломатический трек. Пункты, формально называвшиеся "мирным планом" для завершения войны в Украине, на самом деле воплощали довольно амбициозный бизнес-проект между Россией и США.

Дмитрий Шеренговский политолог, проректор Украинского католического университета Как по мне, американцы прежде всего хотят понять, способна ли Россия быть хотя бы минимально договороспособной и можно ли долгими раундами обсуждений нащупать какую-то линию, или это снова будет история в стиле: поговорили – и вернулись с ничем. Самый показательный предыдущий кейс – санкции против Лукойла и российского нефтегазового сектора. Тогда процесс якобы сдвинулся с мертвой точки, но в конце концов все свернули.

Замысел Кирилла Дмитриева, которого Москва делегировала продвигать среди американцев российский "мирный" план по Украине, был прост и циничен. Он попытался "продать" американским компаниям первоочередной доступ к 300 миллиардам долларов российских активов, замороженных в Европе, а впоследствии – к совместным проектам по добыче природного газа в Арктике, редкоземельных металлов и даже совместных космических программ, с той же SpaceX Илона Маска.

Концепция предусматривала не просто экономическую перезагрузку отношений, а полноценный план реинтеграции России обратно в мировую экономику при активном участии американского капитала.



Арктика потенциально имеет большие залежи природного газа и нефти, а часть территории вокруг ледников, которые постепенно тают, официально не принадлежит ни одному государству / Карта The New York Times

Этот подход удивительно хорошо совпадает с мировоззрением Дональда Трампа, который еще в 1980-х пытался предложить Кремлю очередную "сделку века" – быстрое завершение Холодной войны между США и СССР в обмен на совместные проекты и строительство Trump Tower в центре Москвы.



Теперь эта логика стала основой президентской дипломатии, когда государственные границы теряют значимость, ведь речь идет о больших деньгах и экономической выгоде. Фактически Трамп пытается обменять мир на рост доходов, а не на реальные уступки Кремля в сфере безопасности.

Впрочем, для некоторых американских бизнесменов такой подход оказался даже более привлекательным, чем для самой администрации Белого дома. К примеру, инвестор Стивен Линч пытался получить контроль над газопроводом "Северный поток-2" – символом российского энергетического влияния в Европе. Линч аргументирует свое желание тем, что если труба станет собственностью американцев, сам этот факт превратится в существенный рычаг влияния на Россию и якобы позволит избежать новой агрессии против Европы.

Дополнительным аргументом служит ослабление потенциального влияния китайских игроков, которые так же претендуют на долю "Северного потока-2" после того, как актив будет выставлен на аукцион.

Дмитрий Шеренговский политолог, проректор Украинского католического университета "Северный поток-2" формально является бизнесом, но фактически это бизнес с государственными гарантиями, и там вовлечена не только Германия, с которой можно было бы как-то договориться. Дело в том, что сам газопровод пролегает через зону интересов Финляндии и Швеции. Формально он идет нейтральными водами, но в нескольких точках касается важной для них инфраструктуры. Поэтому добиться разблокирования этого вопроса со стороны Дании или Швеции будет серьезным вызовом.

Впоследствии к лоббированию подобного подхода присоединились и другие американские компании. В частности, Exxon Mobil вела закрытые переговоры о возвращении к участию в проекте "Сахалин-1", а другие игроки рассматривали покупку активов Лукойла или доли в арктических проектах России по добыче природного газа.

Так сформировался негласный "список возможностей", который бизнесмены представили Трампу как инструмент быстрого завершения войны. По их логике, если Вашингтон обеспечит Москве новые экономические горизонты, Кремль станет более гибким в переговорах по Украине. Сам Дмитриев в частных разговорах очерчивал сценарии вроде совместной космической миссии США и России – как символ будущего партнерства после урегулирования конфликта.

Администрация Трампа не скрывает, что жесткого разграничения между экономикой и безопасностью она не проводит. Наоборот, в этом видят стратегический шанс, ведь согласно замыслу американские компании, возвращаясь в Россию, становятся фактическими "гарантами стабильности", ведь любая новая война угрожает их инвестициям. В такой логике укореняется идея, что бизнес может заменить официальную дипломатию, а частные интересы – управлять будущей архитектурой безопасности.

Тот факт, что Польша, страны Балтии и часть других европейских партнеров интерпретировали этот план как попытку "коммерциализировать" безопасность Восточной Европы, лишь подчеркивает контраст в видении ситуации между ЕС и США. Премьер Польши Дональд Туск отдельно отметил, что подобное обсуждение "это не о мире, это о бизнесе".

Вопрос лишь в том, сработает ли такой подход с Путиным, который одержим идеей уничтожения украинской государственности и восстановления российской доминации в Европе. Но даже вне этого возникает другой вопрос: насколько вообще реалистичной является концепция "чрезвычайно выгодного сотрудничества" между Россией и США, если посмотреть на экономические отношения между странами в течение последних трех десятилетий.

Почему история экономических взаимоотношений США и России разрушает надежды на согласие Путина?

Несмотря на попытки американских бизнесменов создать впечатление, что Россия стоит на пороге настоящего прорыва в экономическом взаимодействии с США, историческая динамика этих отношений скорее свидетельствует о другом. Экономическое сотрудничество Москвы и Вашингтона всегда было второстепенным и слишком слабым, чтобы влиять на политические решения Кремля.

С начала 2000-х и до полномасштабного вторжения 2022 года торговля между двумя странами оставалась минимальной. США не рассматривали Россию как ключевого партнера, а российская экономика никогда не ставила на американские инвестиции как фундамент развития.



Иначе говоря – обе страны прожили более двадцати лет без взаимной экономической активности, и вряд ли именно она вдруг станет основой для будущего мира. В первом десятилетии правления Путина российская торговля ориентировалась преимущественно на Европу и Китай.



Даже в относительно спокойном 2019 году доля экспорта из России в США колебалась в районе 3% от общих объемов / Инфографика Statista

Американские компании присутствовали в отдельных секторах, таких как авиация, энергетика, компьютерное оборудование и т.д., однако их доля в общей российской экономики оставалась несущественной.

Даже в лучшие годы объем товарооборота между США и Россией был в десятки раз меньше, чем российская торговля со странами ЕС или Китаем. Такая асимметрия доказывает, что у Путина никогда не было причин оценивать отношения с США через экономическую призму. Он мог позволить себе конфронтацию, не рискуя разрушить жизненно важные торговые каналы.

Более того, такие специфические ресурсы как уран или алмазы до сих пор остаются исключением из общего санкционного давления США против российской экономики. Ведь Россия поставляет около 25% обогащенного урана для американских атомных электростанций, то есть Соединенным Штатам легче, и возможно дешевле, сделать исключение для российского урана, даже несмотря на жесткие санкции против других секторов экономики России.

После аннексии Крыма 2014 года торговый дисбаланс между Москвой и Вашингтоном только усилился. Санкции со стороны США и ЕС ограничили доступ России к технологиям и инвестициям, но не разрушили сам фундамент российской экономики, ведь американское присутствие и без того было очень ограниченным.

Россия компенсировала потери через "разворот на восток" и получила более широкий доступ к китайским рынкам. В то же время западные инвесторы отходили постепенно, осторожно уменьшая долю на российском рынке. Кремль это пережил и сделал вывод, что экономические связи с США не являются стратегически критическими.



Объем российского экспорта в США после 2022 года опустился до показателей 90-х годов / Statista

Уже после начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году и без того слабое экономическое взаимодействие сломалось окончательно. Большинство крупных американских компаний ушли с российского рынка, а прямые инвестиции сократились до исторического минимума.

Изоляция банковского сектора, запреты на экспорт технологий, ограничения на закупки энергоносителей – все это создало ситуацию, при которой любая гипотетическая "большая экономическая сделка" между США и Россией требовала бы полного демонтажа санкционного давления Запада.

Дмитрий Шеренговский политолог, проректор Украинского католического университета Россия пытается балансировать между Китаем и США. Насколько это реально – большой вопрос. Китай все активнее затягивает Россию экономически, и в российском менеджменте этим точно недовольны. Совместное управление инвестиционным фондом между США и РФ фактически означало бы вывод России из-под санкций, а вместе с этим – потенциальный отрыв от Китая. Это свяжет руки США и создаст проблему для ЕС, который очень зависим от Китая, особенно в сфере редкоземель, на чем Пекин сегодня активно играет.

В конце концов Путин, хоть и не прямым текстом, требует отмены санкций как одно из предварительных условий для любого будущего сотрудничества. Собственно, после очередного возмущения Трампа несговорчивостью Кремля и угроз санкциями, Путин так и заявил, что новые санкции только ухудшают отношения между РФ и США, которые якобы только начали налаживаться.



Поэтому предложения Уиткоффа и Дмитриева кажутся политически нереалистичными, ведь бизнес между двумя странами может начаться только после политического прорыва на переговорах, но именно этот прорыв зависит от готовности Кремля пойти на компромисс в Украине, а такого стремления Путин пока не демонстрирует.

Еще одна причина для скепсиса – сам формат российской экономики, построен на личных гарантиях Путина и лояльности силовых группировок, а не на институциональных правилах. Иностранный инвестор в такой системе будет или полностью зависим от Кремля, или не будет иметь никаких гарантий сохранности своих активов. Собственно, это и произошло с активами многих западных компаний после 2022 года, которые фактически были экспроприированы в пользу влиятельных кланов изнутри российской властной вертикали.

В дополнение, одним из ключевых сдерживающих факторов остается Китай, который внимательно следит за любым потеплением между Москвой и Вашингтоном. Для Кремля резкое сближение с США означало бы риск охлаждения с Китаем, а на сегодня это единственный крупный рынок, который хотя бы частично компенсирует России потери от западных санкций. Любой российско-американский "экономический прорыв" Москва не способна осуществить без острой реакции Пекина, который явно стратегически не заинтересован в нормализации этих отношений.

В конце концов, бизнес-планы, которые продвигает команда Стива Уиткоффа, выглядят не просто маловероятными – они концептуально не соотносятся с реальностью российской политической системы. Путин вряд ли согласится торговать тем, что сегодня определяет стабильность его власти. А война против Украины остается для российского диктатора одним из основных факторов этой стабильности.