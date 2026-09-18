Во время визита в Москву Кушнер резко ответил Путину по поводу Донбасса, – NYT

Во время визита представителей Трампа в Кремль Владимир Путин пытался выглядеть уверенным в успехах своей армии. Российский диктатор уверял, что уже в ближайшие месяцы будет оккупирована вся Донецкая область, а Украину ждет суровая зима.

Впрочем, эта путинская бравада, похоже, не пришлась по душе спецпредставителям президента США. Один из них "приземлил" главу Кремля, пишет The New York Times.

Что известно о диалоге Кушнера и Путина в Кремле?

Так, Джаред Кушнер не позволил Путину манипулировать и тянуть время. Он напомнил диктатору, что тот говорил, что уже скоро захватит весь Донбасс, еще год назад.

Кушнер спросил у Путина, каковы шансы на то, что через год они снова окажутся в Кремле и услышат то же самое, и предложил не терять еще один год.

Этот разговор продемонстрировал сложность более чем полуторагодичных усилий Трампа по прекращению войны в Украине.

Помимо давления в виде санкций, администрация Трампа пробует и другой подход, чтобы склонить Путина к завершению войны.

Так, Белый дом рассматривает возможность заключения деловых соглашений с Россией еще до того, что Москва прекратит боевые действия в Украине.

Это должно было бы продемонстрировать, что США серьезно настроены на перезагрузку отношений с Россией.

Такой подход отличается от обещания Трампа, которое он давал в прошлом году: деловых соглашений с Россией не будет "до тех пор, пока мы не урегулируем войну".

Администрация Трампа ищет новые способы убедить Россию, поскольку стало очевидно: Украина не согласится вывести свои войска с части собственной территории, контроль над которой Путин называет необходимым условием завершения войны.

Напомним, что на ежегодной встрече YES Кушнер заявил, что Путин четко обозначил границу, до которой хочет продвинуться. По его словам, если бы Украина согласилась отступить до этой линии, то остальные договоренности уже были бы готовы.

В то же время Украина пока не хочет этого делать. Он добавил, что задача администрации Трампа как посредника – найти "креативное решение", которое позволит обеим сторонам двигаться дальше.