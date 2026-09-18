Втім, ця путінська бравада, здається, не припала до душі спецпредставникам президента США. Один із них "приземлив" главу Кремля, пише The New York Times.

Що відомо про діалог Кушнера і Путіна у Кремлі?

Так, Джаред Кушнер не дозволив Путіну маніпулювати і тягнути час. Він нагадав диктатору, що той говорив, що вже скоро захопить увесь Донбас, ще рік тому.

Кушнер запитав у Путіна, які шанси, що через рік вони знову опиняться в Кремлі й почують те саме, та запропонував не втрачати ще один рік.

Ця розмова продемонструвала складність понад півторарічних зусиль Трампа зупинити війну в Україні.

Окрім тиску у вигляді санкцій, адміністрація Трампа випробовує й інший підхід, аби схилити Путіна до завершення війни.

Так, Білий дім розглядає можливість укладення бізнес-угод із Росією ще до того, як Москва припинить бойові дії в Україні.

Це мало б продемонструвати, що США серйозно налаштовані на перезавантаження відносин із Росією.

Такий підхід відрізняється від обіцянки Трампа, яку він давав минулого року: бізнес-угод із Росією не буде "доти, доки ми не врегулюємо війну".

Адміністрація Трампа шукає нові способи переконати Росію, оскільки стало очевидно: Україна не погодиться вивести свої війська з частини власної території, контроль над якою Путін називає необхідною умовою завершення війни.

Нагадаємо, що на щорічній зустрічі YES Кушнер заявив, що Путін чітко окреслив межу, до якої хоче просунутися. За його словами, якби Україна погодилася відступити до цієї лінії, то решта домовленостей уже була б готова.

Водночас Україна наразі не хоче цього робити. Він додав, що завдання адміністрації Трампа як посередника – знайти "креативне рішення", яке дозволить обом сторонам рухатися далі.