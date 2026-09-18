Про це повідомляє видання The New York Times.

Що відомо про можливі угоди Білого дому та Росії?

Ініціатива передбачає підписання кількох двосторонніх угод між Вашингтоном і Москвою незалежно від досягнення повноцінної мирної угоди з Києвом.

Усередині американської адміністрації наразі немає єдиної позиції щодо термінів реалізації цього плану. Частина посадовців побоюється, що передчасні економічні стимули послаблять важелі впливу на Кремль.

Серед ключових напрямів потенційної співпраці американські посадовці розглядають інвестиційні проєкти та енергетичний сектор. У Білому домі розраховують, що повернення американського бізнесу на російський ринок стимулюватиме дипломатичний прогрес.

Реалізація будь-яких економічних домовленостей напряму залежить від санкційного режиму Сполучених Штатів. Водночас Палата представників США вже схвалила новий масштабний пакет обмежень проти фінансового та енергетичного секторів Росії.

Сам Дональд Трамп неодноразово заявляв про готовність очільника Кремля до компромісів.

Він хоче укласти угоду. І якщо Зеленський хоче укласти угоду, це було б дуже добре,

– стверджував американський президент після телефонної розмови з Володимиром Путіним.

У Кремлі вже відреагували на нові санкційні ініціативи Вашингтона, назвавши їх недружніми діями. Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що додатковий економічний тиск з боку США суттєво ускладнить дипломатичні зусилля.

Переговорний процес щодо припинення бойових дій досі залишається без суттєвого прогресу. Москва продовжує наполягати на своїх вимогах, тоді як Україна вимагає чітких гарантій безпеки для унеможливлення повторної агресії.

Нагадаємо, під час телефонних переговорів 9 вересня Дональд Трамп обговорював із Володимиром Путіним перспективи відновлення торговельно-економічних зв'язків. Окрім того, нещодавно американський лідер оголошував про так зване енергетичне перемир'я, намагаючись стабілізувати ціни на пальне всередині США.