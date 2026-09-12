Найскладнішим залишається територіальне питання. Про це заявив спецпосланець президента США Джаред Кушнер під час щорічної зустрічі YES 2026 у Києві, передає 24 Канал.

Як у Трампа оцінюють шанси на мир між Україною і Росією?

За словами Кушнера, ситуація з територіями значною мірою залежить від подій на полі бою, які зараз швидко змінюються.

Він також зазначив, що розвиток технологій і перебіг бойових дій перевищили очікування як України, так і Росії.

Кушнер розповів, що переговори американської команди з російською стороною допомогли краще зрозуміти позицію Москви, її сприйняття ситуації та можливості для компромісу.

За його словами, це сприяло появі нових ідей, які США сподіваються невдовзі обговорити вже на тристоронніх переговорах. Американська сторона зараз працює над організацією такої зустрічі.

Кушнер вважає, що прямі переговори за участю обох сторін є продуктивнішими за так звану "човникову дипломатію", якщо метою є досягнення остаточної домовленості.

Окремо Кушнер заявив, що російський лідер Владімір Путін уже окреслив лінію, якої Москва хоче досягти. За його словами, якби Україна погодилася відступити до цієї лінії, решта угоди була б готова та узгоджена. Однак Київ наразі не погоджується на такий варіант.

Якщо Україна … захотіла б відступити до цієї лінії, то, очевидно, у нас уже є решта угоди, розроблена та узгоджена. Наразі Україна не хоче цього робити,

– пояснив американець.

Тому, пояснив Кушнер, завдання США як посередника полягає у пошуку креативного рішення, яке не суперечитиме прагненням України та водночас дозволить переконати Росію припинити війну.

Мета полягає в тому, щоб обидві сторони могли рухатися далі в межах домовленостей, які не допустять повторення подібного конфлікту в майбутньому.

Кушнер також висловив сподівання, що протягом наступних кількох тижнів США зможуть оголосити про подальші кроки, які наблизять Україну та Росію до переговорного процесу.

Нагадаємо, що 5 – 6 вересня спецпредставники Дональда Трампа – Стів Віткофф і Джаред Кушнер – відвідали Москву, а потім Київ. Це ознаменувало відновлення мирних переговорів щодо завершення війни в Україні.

Незабаром має відбутися тристороння зустріч за участі України, США та Росії. Президент Зеленський сподівається, що її проведуть вже у вересні.

Зауважимо, що російські вимоги щодо припинення війни не змінилися. Кремль наполягає на виведення ЗСУ з українських територій, які записала у свою Конституцію.

Крім того, Москва відмовляється припиняти бойові дії на час проведення переговорів.