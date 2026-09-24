Литва и Польша обсудят совместный план эвакуации на случай нападения со стороны России

Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс объявил о планах согласовать с Польшей возможное сотрудничество по эвакуации литовцев в случае нападения России. Консультации по этому поводу пройдут в ходе официальных встреч в Варшаве в октябре.

Как сообщает издание LRT, глава литовского правительства намерен поднять этот вопрос перед польскими коллегами в ходе двусторонних встреч в рамках Варшавского форума по вопросам безопасности.

По словам чиновника, пока он еще не проводил прямых переговоров с премьер-министром Польши Дональдом Туском, однако министерства обороны и внутренних дел обеих стран уже поддерживают тесное сотрудничество.

Подготовка городских планов и координация действий

Накануне литовские власти разработали меры по эвакуации гражданского населения из больших населенных пунктов, в частности из Вильнюса, учитывая растущую угрозу со стороны Москвы.

Это не значит, что он сработает, ведь ты все равно делаешь определенные предположения, а в уравнении много неопределенностей, или в ситуациях, которые могут с тобой произойти, ты не можешь знать, является ли это какой-то радиационной опасностью или опасностью военного характера,

– признал Миндаугас Синкявичюс.

В то же время он подчеркнул необходимость наличия четкого алгоритма действий при любых условиях чрезвычайного положения. "Я считаю, что лучше иметь план, чем не иметь его вовсе", – подчеркнул глава правительства.

В польском правительстве уже заверили в готовности оказать Литве необходимую помощь с эвакуацией в случае возможного российского вторжения.

Что было известно ранее?

Напомним, ранее мы писали, что премьер Польши Дональд Туск заявил о данных разведки о подготовке Россией серии гибридных ударов против стран, поддерживающих Украину.

Кстати, из-за массированных ударов по украинским городам все чаще возникает угроза и для других стран Европы. В частности, Польша утром 24 сентября задействовала свои силы противовоздушной обороны и подняла в небо военные самолеты.

Румыния также ночью задействовала истребители из-за появления средств воздушного нападения вблизи украинской границы. Воздушная угроза также стала причиной объявления тревоги на территории Молдовы.