Як повідомляє видання LRT, очільник литовського уряду має намір порушити це питання перед польськими колегами під час двосторонніх зустрічей у межах Варшавського безпекового форуму.

За словами посадовця, наразі він ще не проводив прямих перемовин із прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском, однак міністерства оборони та внутрішніх справ обох країн уже підтримують тісну співпрацю.

Підготовка міських планів та координація дій

Напередодні литовська влада розробила заходи з виведення цивільного населення з великих населених пунктів, зокрема з Вільнюса, зважаючи на зростання загрози з боку Москви.

Це не означає, що він спрацює, адже ти все одно робиш певні припущення, а в рівнянні є багато невизначеностей, або в ситуаціях, які можуть трапитися з тобою, ти не можеш знати, чи це якась радіаційна небезпека, чи це небезпека військового характеру,

– визнав Міндаугас Сінкявічюс.

Водночас він підкреслив необхідність наявності чіткого алгоритму дій за будь-яких умов надзвичайного стану. "Я вважаю, що краще мати план, ніж не мати його взагалі", – наголосив глава уряду.

У польському уряді вже запевнили у готовності надати необхідну допомогу Литві з евакуацією у разі можливого російського вторгнення.

Що було відомо раніше?

Нагадаємо, раніше ми писали, що прем'єр Польщі Дональд Туск заявив про дані розвідки щодо підготовки Росією серії гібридних ударів проти країн, які підтримують Україну.

До речі, через масовані удари по українських містах дедалі частіше виникає загроза і для інших країн Європи. Зокрема, Польща вранці 24 вересня задіяла свої сили протиповітряної оборони та підняла в небо військові літаки.

Румунія також вночі привела в дію винищувачі через появу засобів повітряного нападу поблизу українського кордону. Повітряна загроза також спричинила оголошення тривоги на території Молдови.