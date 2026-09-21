Венгрия не вошла в "Карпатскую восьмерку": Мадьяр против создания нефтехранилищ в стране для нужд Киева

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр выступил против строительства на территории своей страны нефтехранилищ для нужд Украины и отказался от участия в инициативе "Карпатская восьмерка". По словам венгерского чиновника, Будапешт сознательно игнорирует новые форматы регионального сотрудничества и энергетические проекты Киева.

Как сообщает издание Nepszava, во время выступления в парламенте глава венгерского правительства категорически отверг возможность реализации инфраструктурных энергетических инициатив с участием украинской стороны.

Какова позиция Мадяра в отношении Украины?

"Петер Мадьяр заявил: пока в Венгрии у власти находится правительство "Тисы", украинского нефтяного хранилища в стране не будет", – отмечают журналисты.

Заявление прозвучало на фоне информации от Группы "Нафтогаз" о подписании меморандума с венгерской компанией MOL. Документ предусматривал строительство мощностей для хранения нефтепродуктов вблизи общей границы, чтобы защитить топливные резервы от российских обстрелов.

Правительство против переговоров с компанией MOL

Петер Мадьяр подчеркнул, что переговоры между компаниями начались еще во времена предыдущего кабинета Виктора Орбана. Сейчас же действующее венгерское правительство считает неприемлемыми любые прямые договоренности без согласования с официальным Будапештом.

Венгерский премьер также сообщил, что уже провел беседу с руководителем MOL Жолтом Гернади. Мадьяр напомнил ему, что государству принадлежит 25 процентов акций компании, поэтому ее руководство должно учитывать позицию властей.

В то же время в самой MOL уточнили, что проект находится лишь на начальной стадии подготовки, которая может длиться годами. По этой причине правительство до сих пор официально не информировали о деталях потенциальной сделки.

Председатель парламентской фракции Христианско-демократической народной партии Бенце Ретвари поддержал позицию премьера. Он заявил, что создание объекта на венгерской территории означает перенос рисков российских атак через границу, что создает угрозу национальной безопасности страны.

Отказ от участия в региональных саммитах

Помимо блокирования энергетического проекта, Петер Мадьяр подтвердил отказ от участия в новом формате "Карпатская восьмерка", инициированном президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам премьера, страна получила приглашение, но решила его проигнорировать.

Нас пригласили, и мы по уважительным причинам не поехали,

– отметил Мадьяр, подчеркнув, что Венгрия "в этом не участвует".

Несмотря на отсутствие премьера, Будапешт на учредительном саммите в Ивано-Франковской области был представлен на дипломатическом уровне заместителем венгерского посла в Киеве.

Напомним, ранее мы писали, что саммит "Карпатской восьмерки" C8 стартовал 18 сентября с целью углубления сотрудничества между странами региона. В рамках мероприятия Владимир Зеленский провел ряд двусторонних встреч с лидерами Польши и Румынии.