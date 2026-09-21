Як повідомляє видання Nepszava, під час виступу в парламенті очільник угорського уряду категорично відкинув можливість реалізації інфраструктурних енергетичних ініціатив за участю української сторони.

Яка позиція Мадяра щодо України?

"Петер Мадяр заявив: поки в Угорщині при владі уряд "Тиси", українського сховища нафти в країні не буде", – зазначають журналісти.

Заява лунає на тлі інформації від Групи Нафтогаз про підписання меморандуму з угорською компанією MOL. Документ передбачав зведення потужностей для зберігання нафтопродуктів поблизу спільного кордону, аби захистити паливні резерви від російських обстрілів.

Уряд проти переговорів компанії MOL

Петер Мадяр наголосив, що перемовини між компаніями розпочалися ще за часів попереднього кабінету Віктора Орбана. Наразі ж чинний угорський уряд вважає неприйнятними будь-які прямі домовленості без погодження з офіційним Будапештом.

Угорський прем'єр також повідомив, що вже мав розмову з керівником MOL Жолтом Гернаді. Мадяр нагадав йому, що державі належить 25 відсотків акцій компанії, тому її керівництво має зважати на позицію влади.

Водночас у самій MOL уточнили, що проєкт перебуває лише на початковій стадії підготовки, яка може тривати роками. Через це уряд досі офіційно не інформували про деталі потенційної угоди.

Голова парламентської фракції Християнсько-демократичної народної партії Бенце Ретварі підтримав позицію прем'єра. Він заявив, що створення об'єкта на угорській території означає перенесення ризиків російських атак через кордон, що створює загрозу національній безпеці країни.

Відмова від участі в регіональних самітах

Окрім блокування енергетичного проєкту, Петер Мадяр підтвердив відмову від участі у новому форматі "Карпатська вісімка", ініційованому Президентом України Володимиром Зеленським. За словами прем'єра, країна отримала запрошення, але вирішила його ігнорувати.

Нас запросили, і ми з поважних причин не поїхали,

– зазначив Мадяр, наголосивши, що Угорщина "в цьому не бере участі".

Попри відсутність прем'єра, Будапешт на установчому саміті в Івано-Франківській області був представлений на дипломатичному рівні заступником угорського посла в Києві.

Нагадаємо, раніше ми писали, що саміт "Карпатської вісімки" C8 стартував 18 вересня з метою поглиблення співпраці між країнами регіону. У межах заходу Володимир Зеленський провів низку двосторонніх зустрічей із лідерами Польщі та Румунії.