Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Що відомо про новий формат "Карпатської вісімки"?

В Україні проходить установчий саміт нового регіонального формату C8 – "Карпатська вісімка". До нього входять Україна, Польща, Словаччина, Чехія, Румунія, Угорщина, Австрія та Сербія.

За словами Зеленського, новий формат має посилити взаємодію країн Карпатського регіону та створити додатковий механізм співпраці на рівні Європейського Союзу. Серед основних напрямів називають безпеку, енергетику, розвиток логістики, транскордонну економічну співпрацю та підтримку громад.

Радий вітати лідерів і представників Карпатської вісімки в українському Прикарпатті,

– зазначив Зеленський.

Лідери країн прибули на саміт, який проходить в Україні: дивіться відео

Нагадаємо, зустріч проходить в Івано-Франківській області та присвячена поглибленню регіональної співпраці, зокрема розвитку транспортної інфраструктури й сполучення між країнами Карпатського регіону. Президент Сербії Вучич, який прибув на саміт заявив, що країна готова долучатися до розвитку залізничних і автомобільних маршрутів, зокрема з Румунією, Угорщиною, Україною та Польщею.

Крім того, раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що від час візиту він проведе переговори з прем'єром Словаччини Робертом Фіцо щодо продовження санкцій Євросоюзу проти Росії. Туск заявив, що після попередніх консультацій налаштований оптимістично щодо позиції країн Вишеградської групи.