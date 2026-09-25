Макрон предложил двойной мораторий на удары по нефтеперерабатывающим заводам России и боевые действия в Черном море

Президент Франции Эммануэль Макрон инициирует дипломатические меры, направленные на предотвращение дефицита топлива на мировом рынке и снижение напряженности. Французский лидер предложил ввести двойной мораторий, предусматривающий прекращение атак на российские нефтеперерабатывающие заводы и прекращение боевых действий в Черном море.

Как сообщает телеканал BFMTV, об этом глава государства заявил в ходе интервью французским СМИ.

Какова роль Франции в инициативах по урегулированию войны?

По словам французского президента, Париж пытается сделать все возможное для стабилизации мирового энергетического рынка на фоне стремительного роста цен на топливо.

"Прекратите атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы и прекратите боевые действия в Черном море",

– призвал Эммануэль Макрон, объясняя суть своей дипломатической инициативы.

Помимо моратория в Украине, Париж планирует действовать и на других международных площадках для преодоления топливного кризиса.

Защита энергетических путей и привлечение G7

В частности, Франция намерена работать над восстановлением безопасного судоходства в Ормузском проливе, который имеет критически важное значение для мировых поставок нефти.

Также французская сторона будет призывать страны "Большой семерки" вновь задействовать свои стратегические нефтяные резервы, чтобы сбить ценовой ажиотаж.

Кроме того, Париж направит военные средства для защиты ключевого энергетического объекта в Саудовской Аравии, чтобы предотвратить возможные сбои в поставках.

Эммануэль Макрон подчеркнул, что предупредил американского президента Дональда Трампа о негативных последствиях возможного ограничения экспорта топлива из США.

По его мнению, такие шаги лишь спровоцируют дальнейший рост стоимости дизельного топлива и нанесут удар по мировой экономике.

Реакция Украины и позиция США

Напомним, ранее мы писали, что президент Владимир Зеленский опроверг слухи о давлении со стороны Вашингтона в отношении прекращения атак на российскую нефтяную инфраструктуру.

Украинский лидер подчеркнул, что Киев будет отвечать на российские удары по украинской энергетике зеркальными мерами, ведь жизнь граждан важнее цен на нефть.

В то же время в Государственном департаменте США отметили, что достижение энергетического перемирия является сложной задачей, однако американская сторона будет продолжать поиск дипломатических решений.