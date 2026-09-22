Макрон призвал ввести мораторий на удары по объектам энергетики между Украиной и Россией

Президент Франции Эммануэль Макрон в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке призвал к введению моратория на удары по энергетической инфраструктуре между Украиной и Россией. Эта дипломатическая инициатива происходит на фоне активных обсуждений между лидерами США, Франции и Украины относительно возможной деэскалации в преддверии зимнего периода.

По итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом французский лидер отметил в сети X, что стороны обсудили объединение усилий для защиты объектов критической инфраструктуры.

Каковы подробности позиции Макрона относительно энергетического перемирия?

Позже тем же вечером французский президент поднял вопрос о перспективах энергетического перемирия в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Инициатива Парижа разворачивается на фоне давления со стороны Дональда Трампа, который призывает Киев прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы.

"Господин Зеленский должен сделать одну вещь. Он должен прекратить уничтожать дизельное топливо в России", – заявил Трамп, добавив, что именно война в Украине спровоцировала рост мировых цен на топливо.

К слову, о прекращении взаимных обстрелов объектов энергетики говорил и госсекретарь США Марко Рубио. По его мнению, прекращение огня в этой сфере будет способствовать защите населения и снижению напряженности.

Масштабы ударов и позиции сторон

Несмотря на такие призывы, украинские силы продолжают наносить удары по российской энергетической инфраструктуре, в частности вызвав пожар на большом нефтеперерабатывающем заводе в Самаре.

По данным Вооруженных сил Украины, систематические атаки на российские объекты с июня уже уничтожили почти половину перерабатывающих мощностей противника.

Со своей стороны Москва регулярно наносит удары по украинской критической инфраструктуре, провоцируя отключения электроэнергии в городах. Владимир Зеленский подтвердил заинтересованность Киева в взаимной деэскалации в отношении энергетического сектора при условии четких международных гарантий.

Подготовка к международным встречам

Как уже сообщалось на нашем сайте, Франция параллельно привлекает страны "Большой семерки" к поддержке украинской энергосистемы в преддверии зимы и передаче новых средств противовоздушной обороны.

Ожидается, что Владимир Зеленский и Дональд Трамп проведут личную встречу в Нью-Йорке вечером 22 сентября, где ключевым вопросом станет обсуждение условий энергетического перемирия.