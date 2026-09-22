Об этом сообщает Reuters.

О чем говорили Трамп и Макрон?

По словам Макрона, беседа с американским президентом была "очень хорошей" и "очень конструктивной". Стороны также обсудили необходимость усиления украинской противовоздушной обороны.

Мы провели длительную дискуссию по поводу Украины и России, необходимости быстрее и активнее помогать нашим украинским друзьям в плане перехватчиков, потому что это ключевой вопрос с точки зрения обороны,

– сказал Макрон.

В ходе переговоров они затронули идею прекращения ударов по энергетической инфраструктуре. Детали возможного моратория Макрон не раскрыл.

Вопрос поддержки украинской энергосистемы остается одним из приоритетов Франции. Макрон также планировал обсудить эту инициативу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Французский лидер выразил надежду, что в ходе Генеральной Ассамблеи ООН удастся добиться прогресса по этому вопросу.

Напомним, французские разведывательные службы рассматривают осень 2027 года как возможный период масштабных российских гибридных атак, хотя ранее сценарий оценивался на период до 2030 года.

Потенциальными целями могут стать электростанции и сети, железная дорога, телекоммуникации и системы снабжения питьевой водой. Также под угрозой могут оказаться объекты, связанные с французской оборонной промышленностью.

На фоне этих оценок президент Франции Эммануэль Макрон поручил правительству подготовить план защиты критической инфраструктуры и уязвимых объектов от атак беспилотников и кибератак.

Французские власти также созвали экстренное заседание префектов, после чего в департаментах должны быть созданы штабы по вопросам безопасности и обороны. К их работе будут привлекаться правоохранители, военные, представители бизнеса, образовательной сферы и спасатели.