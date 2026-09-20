Соответствующее поручение дал президент страны Эммануэль Макрон. Об этом сообщает France Info.

Что сказал Макрон?

В воскресенье, 20 сентября, президент Франции подчеркнул, что с начала лета Москва значительно усилила провокации против европейских государств. В связи с этим Париж усилит защиту важных объектов по всей стране.

Я попросил правительство подготовить план защиты нашей критической инфраструктуры, а также наиболее уязвимых объектов нашей оборонной промышленной и технологической базы от дронов и кибератак,

– заявил Эммануэль Макрон.

Французский лидер напомнил о ряде недавних инцидентов, которые заставили Европу пересмотреть свою систему безопасности. Среди них – удар дрона по поезду, следовавшему по маршруту Киев – Варшава, попытка диверсии в немецком Лейпциге, а также запуск ракет вблизи военного корабля Дании. Кроме того, многие страны фиксировали многочисленные нарушения своего воздушного пространства БПЛА.

Согласно конфиденциальной служебной записке, полученной France Télévision, французские разведывательные службы готовились к массированным российским атакам до 2030 года. Однако, по их информации, сценарий ускоряется. Сейчас речь идет об осени 2027 года. Среди потенциальных целей – электростанции и сети, железные дороги, телекоммуникации и системы распределения питьевой воды.

По словам генерала ВВС Патрика Дютартра, под угрозой могут оказаться все объекты, связанные с обороной.

Важно знать, что французские аэродромы, в основном, конечно, готовы к атакам беспилотников или вторжениям. Но мы можем представить, что все уязвимые объекты, связанные с обороной, могут стать мишенями,

– заявил генерал Воздушно-космических сил Франции.

Напомним, что Марин Ле Пен, известная своей лояльностью к Кремлю, осудила российские гибридные атаки. Она назвала попытки России диктовать политику путем запугивания враждебным актом и поддержала инициативу Макрона по защите стратегической инфраструктуры.

В то же время западные спецслужбы предупреждают, что Россия готовит более масштабную эскалацию против стран НАТО. Они пишут, что в случае объявления новой волны мобилизации в России Кремль может разместить дополнительные войска непосредственно вдоль границ Альянса.