Соответствующее совместное заявление Марин Ле Пен и Жордана Барделла было опубликовано в субботу, 19 сентября. Как сообщает RTL, это произошло сразу после специальной встречи в Елисейском дворце. Там политическим силам страны доложили об актуальных геополитических угрозах.

Что возмутило французских политиков

В своем обращении лидеры партии "Национальное объединение" подчеркнули, что никакие тайные операции или провокации не заставят Париж содействовать военным целям Кремля в Украине.

Они также назвали враждебным актом решение Москвы взять под контроль активы европейских компаний, которые до сих пор работают на российском рынке, в частности Nestlé и Auchan.

Россия не может рассчитывать на то, чтобы прямо или косвенно диктовать политику с помощью запугивания, угроз, дестабилизации или психологического давления,

– заявила Ле Пен.

Кроме того, политики поддержали инициативу по усилению безопасности стратегической инфраструктуры.

Накануне президент Эмманюэль Макрон поручил правительству разработать план защиты таких объектов от российских гибридных атак.

Пророссийская позиция Марин Ле Пен

Стоит отметить, что Марин Ле Пен, которая в настоящее время лидирует в президентских рейтингах, ранее регулярно подвергалась критике из-за слишком примирительной позиции в отношении Москвы.

Кандидат в президенты Франции также заявила, что Париж больше не может финансировать помощь Украине на нынешнем уровне.

В то же время, по ее словам, Франция может продолжать обучать украинских военных и поставлять оборудование для обороны.

Ле Пен также выступила против отправки французских истребителей Rafale в Украину, заявив, что это может означать прямое участие Франции в войне.

Она призвала провести мирную конференцию с участием Украины, России, Германии, Польши и Турции.