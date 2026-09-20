Відповідне доручення дав президент країни Еммануель Макрон. Про це повідомляє France Info.

Що сказав Макрон?

У неділю, 20 вересня, президент Франції наголосив, що з початку літа Москва значно посилила провокації проти європейських держав. Через це Париж посилить захист важливих об'єктів по всій країні.

Я попросив уряд підготувати план захисту нашої критичної інфраструктури, а також найчутливіших об’єктів нашої оборонної промислової та технологічної бази від дронів і кібератак,

– заявив Еммануель Макрон.

Французький лідер нагадав про низку нещодавніх інцидентів, які змусили Європу переглянути свою безпеку. Серед них – удар дрона по потягу сполученням Київ – Варшава, спроба диверсії у німецькому Лейпцигу, а також запуск ракет поблизу військового корабля Данії. Крім того, чимало країн фіксували численні порушення власного повітряного простору БпЛА.

Згідно з конфіденційною службовою запискою, яку отримало France Télévision, французькі розвідувальні служби готувалися до масованих російських атак до 2030 року. Проте, за їхньою інформацією, сценарій прискорюється. Зараз говорять про осінь 2027 року. Серед потенційних цілей – електростанції та мережі, залізниці, телекомунікації та системи розподілу питної води.

За словами генерала ВПС Патріка Дютартра, під загрозою можуть опинитися всі об'єкти, пов'язані з обороною.

Важливо знати, що французькі аеродроми, основні з них, звичайно, готові до атак безпілотників або вторгнень. Але ми можемо уявити, що всі чутливі об'єкти, пов'язані з обороною, можуть бути мішенями,

– заявив генерал Повітряно-космічних сил Франції.

Нагадаємо, що Марін Ле Пен, яка відзначалася прихильністю до Кремля засудила російські гібридні атаки. Вона назвала спроби Росії диктувати політику через залякування ворожим актом та підтримала ініціативу Макрона щодо захисту стратегічної інфраструктури.

Водночас західні розвідки попереджають, що Росія готує масштабнішу ескалацію проти країн НАТО. Вони пишуть, що, у разі оголошення нової хвилі мобілізації в Росії, Кремль може розмістити додаткові війська безпосередньо вздовж кордонів Альянсу.