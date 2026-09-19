Подробности сообщает издание The Telegraph со ссылкой на источники в европейских силовых ведомствах.

Какие угрозы исходят со стороны России?

В западных разведывательных службах считают, что российский диктатор оказался в затруднительном положении после огромных потерь на фронте. В частных беседах чиновники выражают обеспокоенность тем, что текущая агрессия является лишь предвестником более масштабной и скоординированной кампании против территорий Альянса после выборов в Госдуму.

К тому же представители разведывательных служб отмечают, что, хотя официальное объявление мобилизации в России возможно, оно остается наименее вероятным сценарием из-за высоких политических рисков и угрозы подрыва истощенной российской экономики. Несмотря на это, в стране уже ведется активная административная подготовка к возможному призыву.

Мы наблюдаем множество случаев так называемой скрытой мобилизации и дополнительных усилий по наращиванию набора по контракту,

– сообщили собеседники издания.

По данным источников, российские власти заставляют подписывать контракты лиц, ожидающих суда, имеющих значительную финансовую задолженность или проблемы с учебой в университетах.

Диверсии в Европе и запугивание союзников

Тема российской агрессии в отношении европейских стран подтверждается рядом резонансных инцидентов на территории Европы. Среди них – атака на железнодорожную станцию на украинско-польской границе во время нахождения там поезда с европейскими и американскими чиновниками.

Кроме того, Германия официально обвинила Россию в попытке организовать теракт в аэропорту Лейпцига, где обнаружили беспилотник со взрывчаткой вблизи украинских грузовых самолетов.

Реагируя на эти угрозы, президент Франции Эмманюэль Макрон подчеркнул, что главная цель Кремля заключается в запугивании европейских государств и срыве их усилий по поддержке Украины.