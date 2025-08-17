По данным Западных СМИ, глава Кремля Владимир Путин сообщил президенту США во время встречи на Аляске, что готов остановить войну, если Украина выведет свои войска из Донецкой области. Однако в Европе отмечают, что международные границы нельзя менять силой.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен во время пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как фон дер Ляйен прокомментировала территориальный вопрос Украины?

Фон дер Ляйен во время пресс-конференции высказалась по территориальным вопросам в Украине. Она отметила, что позиция Европы является четкой.

Международные границы не могут быть изменены силой,

– подчеркнула президент Еврокомиссии.

Она добавила, что это решение, которое должно приниматься исключительно Украиной и подобные условия не могут быть приняты без украинской стороны за столом переговоров.

К слову, по данным источника Reuters, Зеленский в разговоре со своим американским коллегой Дональдом Трампом и европейскими лидерами отверг идею отказа от Донецкой области в обмен на заморозку войны. В то же время президент США заявил, что поддерживает инициативу Путина.