Международные границы нельзя изменять силой, – фон дер Дяйен
- Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что международные границы нельзя менять силой.
- Фон дер Ляйен подчеркнула, что решение по территориальным вопросам должно приниматься исключительно Украиной.
По данным Западных СМИ, глава Кремля Владимир Путин сообщил президенту США во время встречи на Аляске, что готов остановить войну, если Украина выведет свои войска из Донецкой области. Однако в Европе отмечают, что международные границы нельзя менять силой.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен во время пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Как фон дер Ляйен прокомментировала территориальный вопрос Украины?
Фон дер Ляйен во время пресс-конференции высказалась по территориальным вопросам в Украине. Она отметила, что позиция Европы является четкой.
Международные границы не могут быть изменены силой,
– подчеркнула президент Еврокомиссии.
Она добавила, что это решение, которое должно приниматься исключительно Украиной и подобные условия не могут быть приняты без украинской стороны за столом переговоров.
К слову, по данным источника Reuters, Зеленский в разговоре со своим американским коллегой Дональдом Трампом и европейскими лидерами отверг идею отказа от Донецкой области в обмен на заморозку войны. В то же время президент США заявил, что поддерживает инициативу Путина.