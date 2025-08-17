Міжнародні кордони не можна змінювати силою, – фон дер Дяєн
- Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що міжнародні кордони не можна змінювати силою.
- Фон дер Ляєн підкреслила, що рішення щодо територіальних питань має ухвалюватися виключно Україною.
За даними Західних ЗМІ, глава Кремля Володимир Путін повідомив президенту США під час зустрічі на Алясці, що готовий зупинити війну, якщо Україна виведе свої війська з Донецької області. Однак у Європі наголошують, що міжнародні кордони не можна змінювати силою.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на президентку Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн під час пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.
Як фон дер Ляєн прокоментувала територіальне питання України?
Фон дер Ляєн під час пресконференції висловилася щодо територіальних питань в Україні. Вона наголосила, що позиція Європи є чіткою.
Міжнародні кордони не можуть бути змінені силою,
– наголосила президентка Єврокомісії.
Вона додала, що це рішення, яке повинно ухвалюватися виключно Україною і подібні умови не можуть бути прийняті без української сторони за столом переговорів.
До слова, за даними джерела Reuters, Зеленський у розмові зі своїм американським колегою Дональдом Трампом та європейськими лідерами відкинув ідею відмови від Донецької області в обмін на заморозку війни. Водночас президент США заявив, що підтримує ініціативу Путіна.